A entrevista de emprego é uma oportunidade para o candidato alcançar seus objetivos de carreira. Por isso, é necessário o direcionamento do do seu comportamento e a construção assertiva da narrativa sobre a sua trajetória profissional.

Direcione o seu comportamento e construa a sua narrativa durante a entrevista de emprego

A sua narrativa deve ser corroborada pelo seu comportamento. Sendo assim, a sua postura durante a entrevista de emprego é fundamental para o resultado do processo.

Fale sobre suas experiências anteriores de forma objetiva

É importante para o candidato levar para a entrevista de emprego situações concretas que destaquem seus pontos fortes, como proatividade; gestão de pessoas; facilidade para lidar com metas; implementação sistêmica; gestão de projetos; acompanhamento de indicadores; controle de agendas; condução de treinamentos; campanhas motivacionais, dentre outros aspectos que tenham sido importantes, considerando sua trajetória profissional até o momento.

Adote uma postura positiva e participativa

O direcionamento da sua postura deve ser feito de maneira assertiva. É importante que fale de maneira calma e tranquila; não mantenha seus braços cruzados; evite deixar objetos no seu colo, caso seja possível, coloque a bolsa do seu lado.

Evite atrasos e trabalhe a sua respiração. Visto que esse fato pode ser primordial para minimizar a ansiedade do momento de avaliação. Além disso, é importante que mantenha contato visual com o profissional que conduz o processo de recrutamento e seleção.

Faça perguntas importantes e avalie a compatibilidade entre a vaga e o seu perfil

É viável ao candidato utilizar de forma assertiva o espaço cedido para perguntas no final do processo seletivo. Visto que, de forma geral, esse momento faz parte do processo de recrutamento e seleção.

Não saia da entrevista de emprego com dúvidas

Sendo assim, questione pontos importantes sobre as atividades exercidas, sobre um possível planejamento de carreira, benefícios, questões operacionais, dentre outros aspectos que sejam relacionados aos seus objetivos.

Considere os valores e objetivos envolvidos

Dessa forma, irá tornar a avaliação feita pelo profissional de recrutamento e seleção genuína e efetiva. Ao passo que também poderá analisar a viabilidade do cargo.

Faça adaptações dos pontos citados

Visto que essa análise deve ser feita por ambas as partes para que a contratação se torne uma troca mútua é válida para os objetivos envolvidos. Portanto, adapte os pontos citados e destaque seus pontos fortes de forma objetiva e dinâmica através da análise aprofundada do seu próprio currículo e do direcionamento de seus objetivos profissionais.