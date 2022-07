Uma empresa na era digital deve ser administrada estrategicamente desde o surgimento do projeto. Visto que diversos fatores impactam o resultado da marca e o seu crescimento.

Diversos fatores impactam a gestão de uma empresa na era digital

O desejo de compra do cliente não é estático. Por isso, é necessário direcionar a empresa, considerando os fatores externos. Uma vez que o cliente é estimulado pelo concorrente e impactado pela economia.

A economia e concorrência

A economia é um fator externo não controlável que tem oscilado muito nos últimos tempos, considerando a pandemia causada pelo novo coronavírus e o conflito existente entre a Rússia e a Ucrânia. Sendo fatores que impactam a inflação e, por conseguinte, o poder aquisitivo do cliente final.

Além disso, o concorrente impacta o desejo de compra do cliente, já que a inovação pode fazer com que um produto se torne obsoleto apenas pelo surgimento de outro produto; e não pela falta de qualidade do produto atual. Sendo assim, a inovação é uma necessidade para uma empresa continuar crescendo e atuando no mercado atual.

Estude o mercado

A análise Swot é uma ferramenta de gestão que pode ajudar exponencialmente uma empresa a crescer, já que a sua adaptação permite que uma empresa de pequeno porte obtenha parâmetros mensuráveis sobre o cenário mercadológico de sua atuação.

Dessa forma, a empresa poderá direcionar seus fatores internos e analisar os fatores externos; ao passo que a gestão pode verificar as possíveis oportunidades intrínsecas a sua atuação na área digital.

As ferramentas de gestão e o destaque da marca

Obviamente uma empresa deve investir em tecnologia na era digital. Contudo, esse investimento deve ser programado de forma estratégica, já que uma ferramenta de gestão pode auxiliar no processo de analisar e mercado e de entender o cliente.

Assim, a empresa pode entregar valores importantes para o público final por meio de um atendimento objetivo, resolutivo e através da eliminação das etapas dos processos internos. Portanto, é possível entender a necessidade de haver uma gestão holística, estratégica e tecnológica; já que são fatores que se relacionam na era digital.

Desafios e oportunidades

Dessa forma, é possível que uma empresa de pequeno porte se destaque no mercado através do seu diferencial competitivo, que pode ser o seu produto ou a maneira como o cliente é atendido.

Sendo assim, os desafios do mercado atual também podem ser grandes oportunidades para o destaque de uma empresa nova no mercado. No entanto, é necessário o direcionamento estratégico e tecnológico da marca desde o início do seu processo.