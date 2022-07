Dívida nunca mais! Aprenda como fazer para não ficar no vermelho

Você pode ter experimentado algum estresse quando se trata de obter crédito. Seja ao tentar financiar um carro ou casa, ao aprovar um empréstimo, bem como obter um cartão. O momento de consulta da pontuação é anterior à negociação com as instituições de crédito. Seja SPC ou Serasa, em muitos casos, ter um bom score vai te ajudar bastante. No entanto, quando os cidadãos se encontram em dívida, o problema torna-se ainda maior.

Então, veja como quitar a dívida na matéria deste sábado (16) com o Notícias Concursos. Dessa forma, não ficará mais restrito.

Descubra como fazer para sair das dívidas

Antes de mais nada, saiba que seu nome pode ser prejudicado ao entrar no Serasa e outros órgãos de proteção ao crédito. Além disso, se o contribuinte tiver algum débito público, como impostos, o nome pode cair em dívida ativa estadual ou federal. Nesse caso, consulte os portais do Governo para verificar se está tudo em ordem.

Saiba agora como sair das dívidas e recuperar o poder de compra com responsabilidade. Essas dicas são muito fáceis de seguir, mas podem ser um desafio no início.

Tome ciência de suas dívidas

A primeira coisa a fazer é descobrir se o seu nome está sujo. Para isso, basta acessar o site ou baixar o aplicativo Serasa em seu smartphone – clique em “consultar dívidas“. Depois, basta se cadastrar com CPF, nome, nascimento e e-mail.

Quando tudo estiver no lugar, o usuário visitará a página onde a pontuação é exibida. Essa é uma pontuação que mede a confiabilidade dos consumidores em pagar suas dívidas.

Também é possível verificar se algum débito está ativo e se há oferta de renegociação do saldo. A negociação é gratuita. Se houver sugestão, aceite os termos e pague pelo site da Serasa.

Deixe o cartão de lado

Então, você precisa se dar um tempo para recuperação. Para fazer isso, coloque seu cartão de crédito em espera por alguns meses até que tenha provisões de contingência para seu futuro.

Uma reserva pode ser cerca de 6 salários que você coloca em uma conta poupança ou outra forma de investimento. Os fundos de reserva serão usados ??para emergências. É apenas uma garantia contra imprevistos.

Aprenda a poupar

Depois de colocar um fundo de emergência, você precisará fazer um depósito mensal. Para isso, reserve 10% do seu salário para investir no que você quer no futuro. Sempre mantenha uma reserva de um mês. Evite terminar períodos sem realizar nenhum depósito nesse fundo.

Na verdade, o segredo é tentar conciliar os pagamentos das dívidas com os hábitos de reserva. Gradualmente, você se verá livre das dívidas e com uma poupança recheada.

Negocie

Contacte a quem você deve para negociar prestações de forma amigável. Então, comece a quitar a menor dívida, sempre procurando pagá-la rapidamente. Dessa forma, negocie a dívida maior para que ela se torne menos pesada.