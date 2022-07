Divisão de teatro da UERJ recebe inscrições para bolsistas pró-cultura

A Divisão de Teatro (Diteatro) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) recebe até o dia 12 de julho as inscrições para processo seletivo de bolsistas pró-cultura. Ao todo, a Diteatro está ofertando 5 bolsas, sendo três vagas para design gráfico, uma para comunicação social/audiovisual e uma para produção cultural.

De acordo com as diretrizes, os interessados em participar da seleção para as bolsas devem se inscrever através do envio de um e-mail para o seguinte endereço: divteatro.uerj@gmail.com. No e-mail, cujo assunto deve ser “Vagas de Estágio”, os alunos devem enviar currículo e uma carta de intenção.

As bolsas são exclusivas para alunos de graduação da própria UERJ. Portanto, é pré-requisito ter uma matrícula regular em um curso de graduação da universidade.

Conforme o calendário, o início das atividades está previsto para o mês de agosto deste ano. Ao todo, os bolsistas pró-cultura deverão cumprir a carga horária de 20 horas semanais. As atividades serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h.

A Diteatro tem oito projetos de extensão: Prosacine, Vitrine Uerj, Uerj em Casa, Concert Uerj, Conversa de Artista, Happy Uerj, Caixa Cênica e Palco das Escolas.

A Divisão de Teatro tem como objetivo promover o desenvolvimento das artes cênicas e performáticas, como o teatro e a dança. Desse modo, o grupo visa promover o intercâmbio artístico e cultural entre a universidade e a sociedade. Assim, a Diteatro é responsável por diversas instalações culturais na UERJ.

Com informações da Agência Brasil.

