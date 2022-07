Dois homens são salvos de afogamento na Praia do Francês

Os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros resgataram na tarde desta sexta-feira, 15, duas vítimas de afogamento no mar da Praia do Francês, em Marechal Deodoro, região metropolitana de Maceió. Por volta das 17h, a guarnição, com seis militares, foi acionada após dois homens, de 31 e 34 anos, entrarem no mar e não conseguirem voltar…

Os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros resgataram na tarde desta sexta-feira, 15, duas vítimas de afogamento no mar da Praia do Francês, em Marechal Deodoro, região metropolitana de Maceió.

Por volta das 17h, a guarnição, com seis militares, foi acionada após dois homens, de 31 e 34 anos, entrarem no mar e não conseguirem voltar para a margem.

Após o resgate, os dois receberam os primeiros socorros e foram liberados do local da ocorrência sem a necessidade de serem encaminhados a uma unidade de saúde.