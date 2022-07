DP6 abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

Recentemente, a empresa DP6, que se concentra em inteligência artificial e desempenho digital, anunciou que possui vagas em todo o Brasil. Existem alguns requisitos para aqueles que querem se juntar à equipe. Confira as vagas disponíveis e saiba como se candidatar.

DP6 anuncia a contratação de novos colaboradores em cidades do Brasil

A DP6 é uma empresa dedicada a melhorar a eficácia do marketing por meio da ciência de dados, tecnologia e inovação. A análise dos pontos de contato do consumidor e da marca é feita por meio de plataformas digitais. A organização está no mercado há mais de 14 anos e é líder do setor em toda a América Latina.

A companhia também divulgou que oferecerá a todos os novos colaboradores além de remuneração compatível ao mercado, uma série de vantagens, que podem incluir vale refeição, vale transporte, vale alimentação, seguro de vida, sala de jogos, programa de treinamento, participação de lucros, massoterapia, horários flexíveis, home office, ginástica laboral, desconto em produtos, auxílio creche, auxílio desenvolvimento, plano médico, plano odontológico e diversos outros.

A DP6 divulgou através da plataforma de oportunidades profissionais Vagas.com que há vagas disponíveis para candidatura. Confira, abaixo:

Senior data Engineer;

Cientista de Dados;

Consultores de Marketing Analytics;

Especialistas em Data Science;

Auxiliares Administrativos de Compras — exclusivo para PCD;

Digital Analytics Manager.

Como se inscrever

Para ocupar uma das colocações oferecidas pela empresa DP6, os interessados deverão atender aos requisitos mínimos da colocação, além de residir em cidades onde há vagas abertas. As fichas cadastrais podem ser preenchidas por meio do site de participação.

