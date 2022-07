Drogaria Araujo abre vagas em Minas Gerais

Em busca de novos talentos para compor seu time e para atender a uma demanda cada vez mais crescente, a Drogaria Araujo anunciou a abertura de vagas em Minas Gerais. Grande parte das oportunidades são para atuação na área de tecnologia. As contratações, aliás, vão de encontro com o momento da empresa, que é considerada uma das principais redes de drogarias no Brasil e está investindo cada vez mais no mercado digital.

São elegíveis profissionais que atuam como desenvolvedor júnior e buscam oportunidade de crescimento profissional. Os candidatos deverão ter, ainda, conhecimentos básicos de desenvolvimento de sistemas e vontade de se aperfeiçoar na Drogaria Araujo. Resiliência, proatividade, dinamismo, foco em desenvolvimento e crescimento contínuo, assim como foco em resultados, são alguns dos soft skills buscados pela empresa.

É importante também que os interessados sejam residentes da cidade de Belo Horizonte e região Metropolitana – ou tenham disponibilidade para mudança.

As oportunidades são oferecidas por meio do Programa Araujo Tech, que tem como objetivo principal acelerar a carreira de desenvolvedores back-end juniores por meio de um curso oferecido pela Gama Academy, escola que forma pessoas para carreiras em tecnologia.

Os contratados terão a oportunidade de participar de capacitações teóricas e práticas com profissionais que estão no dia a dia do mercado de trabalho com um conteúdo programático prático e atualizado, totalmente gratuito. A jornada de aprendizado e capacitação inclui conhecimentos aplicados de gestão de projetos com metodologias ágeis, versionamento em GIT, API’s, testes e tratamento de erros e modelagem de banco de dados.

Como se candidatar

Os interessados em fazer parte do programa devem se inscrever por meio do site do programa até o próximo dia 21 de julho. Os currículos recebidos passarão por uma avaliação e a seleção será baseada em desempenho no teste de fit cultural, teste técnico e self pitch. Os candidatos pré-selecionados serão convocados para entrevista presencial ou on-line com a Drogaria Araujo.