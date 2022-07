Duas pessoas ficam feridas em acidente de moto na região metropolitana

Duas pessoas ficaram feridas durante um acidente envolvendo uma motoccieta ocorrido no final da manhã desta quarta-feira (13), no trecho do km 6 da rodovia Edival Lemos, no município de Marechal Deodoro, região metropolitana de Maceió. De acordo com as informações, o impacto deixou uma mulher de 27 anos com escoriações nos membros superiores e…

De acordo com as informações, o impacto deixou uma mulher de 27 anos com escoriações nos membros superiores e inferiores esquerdos. Ela foi estabizada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM/AL) e conduzida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Francês.

Uma segunda vítima, que também não terá a identidade divulgada, foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há maiores informações sobre o estado de sáude.

Apesar de relatos iniciais, a causa do acidente só pode ser determinada após conclusão do laudo da perícia oficial.