É possível ter desconto em estacionamentos e pedágios? Saiba como

Ficar na fila para pagar o estacionamento, pode ser cansativo e frustrante, especialmente quando se viaja. Desde 2001, o Brasil conta com um serviço que aplica equipamentos eletrônicos aos carros, com a compra de uma mensalidade. Assim, é possível utilizar transferências automáticas diretamente pelas cancelas, tendo desconto em estacionamentos e pedágios.

No entanto, a Sem Parar, líder na área, firmou uma parceria com uma montadora que desbloqueou alguns benefícios. Os planos começam em R$ 18,90, mas as vantagens criadas com algumas marcas oferecem condições especiais que podem economizar ainda mais. Com o Notícias Concursos, você aprenderá nesta sexta-feira (08), mais sobre como ter desconto em estacionamentos e pedágios.

Confira a lista de carros parceiros da Sem Parar para você obter descontos em estacionamentos e pedágios

Mais segurança e menos burocracia em viagens por menos já é uma realidade. Entretanto, cada setor estabeleceu padrões que definem quem pode participar das promoções, podendo aplicar em suas respectivas concessionárias.

Assim, se você sofre com os transtornos de parar em pedágios, aguarda o pagamento, isso pode ficar no passado. Você não precisa enfrentar longas filas. Com o Sem Parar, por exemplo, você faz a cobrança no cartão de forma automática e tem a passagem liberada (geralmente em pistas específicas).

Volkswagen

Nivus;

Polo;

Virtus;

Jetta;

T-Cross;

Tiguan;

Amarok;

Gol;

Voyage;

Saveiro;

Taos.

Isenção de mensalidade de 4 a 12 meses. Assim, após esse período, um desconto de 10%.

Hyundai

A mensalidade de 4 meses é dispensada para novos clientes do serviço.

Mitsubishi, Suzuki e KIA

Todos os novos modelos. Tendo 5 meses de mensalidade grátis.

Toyota

Corolla;

Corolla Cross;

Yaris.

Assim, tem-se 4 ou 5 meses de isenção de mensalidade.

Compras em plataformas de e-commerce como Beleza Web, Casas Bahia, Nike oferecem 10% de cashback por meio do Sem Parar. Nesse ínterim, algumas fintechs estabeleceram programas de descontos como o C6 Bank.

Se você tem alguns dos modelos descritos acima comprados zero km, você pode ter direito a esses benefícios e desconto em estacionamentos e pedágios. Busque saber mais sobre isso com a concessionária com o qual fechou negócio.