Será que é possível ter uma agenda organizada no home office? Será que é possível organizar a rotina para ser verdadeiramente produtivo?

Essas, certamente, são algumas das dúvidas que muitas pessoas vêm tendo. Afinal, o home office tem crescido bastante, mas nem todo mundo sabe se é possível ter bons resultados com essa modalidade de trabalho.

Por isso, desenvolvemos este conteúdo com uma série de dicas e sugestões para você pensar com a gente. Acompanhe.

É possível ter uma agenda organizada no home office?

Sem dúvidas. É possível ter uma agenda organizada no home office, desde que você trabalhe para isso, é claro. Isto é, se você ainda tem muito costume de procrastinar ou de não se responsabilizar pelos seus resultados, cuidado! Talvez este seja o melhor momento para praticar o autoconhecimento, mudar algumas posturas e buscar ser uma pessoa mais organizada, concorda?

Portanto, quando pensamos que é possível ter bons resultados trabalhando em casa, é preciso ter a consciência de que isso é atingido com esforço e dedicação. Porém, como atingir esse tipo de resultado? Abaixo nós daremos algumas dicas.

Como ter uma agenda organizada no home office?

Para ter uma agenda organizada no home office é necessário se dedicar, dia após dia, para que isso aconteça. Não existe milagre, receita ou pílula do sucesso para quem trabalha em casa. O que existe é “mão na massa”, esforço, respeito pelos próprios limites, autoconhecimento, etc. Veja algumas dicas que podem lhe ajudar:

1. Tenha um horário de trabalho

Primeiramente, você precisa saber qual é o seu real horário de trabalho. Isto é, não é porque você trabalha em casa que simplesmente irá trabalhar de forma aleatória. Aliás, você até pode trabalhar dessa maneira, mas as chances de ter uma agenda organizada são menores, concorda?

Por isso, procure estabelecer um horário para o seu expediente de trabalho. Que horas você pode começar o seu dia? E terminá-lo? Pense sobre isso. Assim você conseguirá ter um horário específico para marcar reuniões, encaixar pendências, etc.

2. Pratique o autoconhecimento e entenda os seus limites

Praticar o autoconhecimento também é muito importante. Dessa forma você saberá quais são as suas habilidades, que atividades você faz com facilidade, quais demoram mais, etc. A partir disso, poderá dividir as demandas de acordo com o seu desempenho. Afinal, se algo leva 2 horas para ser concluído, a sua agenda precisará desse bloqueio ao longo do dia, certo?

3. Saiba dizer “não”

Aprender a dizer não e respeitar os seus limites dessa forma é muito importante para ter uma agenda organizada no home office. Se você começar a aceitar todas as demandas alheias, de clientes ou do chefe, apenas para “agradar”, você poderá se sobrecarregar e prejudicar a sua agenda.

4. Crie limites importantes para os seus familiares

A sua família precisa receber alguns limites. Não permita que todo mundo venha falar com você ao longo do dia, interrompendo o seu foco e raciocínio. Deixe claro que eles só devem lhe contatar se for algo urgente. Caso contrário, o ideal é esperar o seu intervalo de trabalho. Assim, torna-se mais fácil ter uma agenda organizada no home office. 😉