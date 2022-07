Economia: agência de classificação de risco eleva perspectiva da nota de risco soberano do Brasil

A agência de classificação de risco Fitch Ratings elevou a perspectiva da nota de risco soberano do Brasil de negativa para estável, de acordo com divulgação oficial do Ministério da Economia (ME), realizada na data desta publicação, 14 de junho de 2022.

Em comunicado oficial, a agência destaca a melhora das contas públicas do país e projeta que a dívida bruta encerrará o ano em 78,8% do Produto Interno Bruto (PIB), ressalta o Ministério da Economia (ME).

A elevação da nota do Brasil reforça um caminho positivo para a recuperação econômica

O Ministério da Economia (ME) destaca que a agência de classificação de risco Fitch Ratings elevou, nesta quinta-feira (14/7), a perspectiva para a nota de risco soberano do Brasil de negativa para estável. A nota foi mantida em BB-, patamar em que está desde fevereiro de 2018.

A decisão reflete a melhoria na economia nacional

O Ministério da Economia (ME) informa que, em comunicado, a agência de classificação de risco Fitch Ratings apontou que a decisão “reflete a evolução melhor do que a esperada das finanças públicas em meio aos sucessivos choques dos últimos anos, desde que atribuímos a perspectiva negativa em maio de 2020.”

Melhorias nas projeções oficiais do PIB

De acordo com o Ministério da Economia (ME), a agência destacou que o Brasil apresentou em 2021 o primeiro superávit primário do setor público consolidado desde 2013 e projeta que a relação entre a Dívida Bruta do Governo Geral e o Produto Interno Bruto (PIB) caia para 78,8% ao fim deste ano, depois de ficar em 80,3% no ano passado e em 88,6% em 2020.

“A dinâmica do crescimento no curto prazo superou as expectativas anteriores da Fitch, e um progresso incremental das reformas poderia beneficiar as perspectivas de investimento no médio prazo”, afirmou a agência, de acordo com informações do Ministério da Economia (ME).

O Ministério da Economia (ME) reafirma o seu comprometimento com a consolidação fiscal necessária para a continuidade do cenário da recuperação econômica, destaca a divulgação oficial.

Fitch Ratings

É possível acessar o site das agências para conferir o rating oficial. Confira a classificação da agência de classificação de risco Fitch Ratings.

AAA – Mais alta qualidade

AA – Qualidade muito alta

A – Qualidade alta

BBB – Boa qualidade

BB – Especulativo

B – Altamente especulativo

CCC – Risco substancial

CC – Risco muito alto

C – Risco excepcionalmente alto

Busque por fontes oficiais, visto que diversos fatores impactam a economia nacional de forma direta e indireta.