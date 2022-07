Economizar gasolina: veja como abastecer sem afetar tanto as finanças

Os preços nacionais dos combustíveis estão subindo novamente. A gasolina é a mais afetada pelas mudanças recentes, chegando a mais de R$ 7,00 na maior parte do país. No entanto, as expectativas são mais preocupantes e os preços devem continuar subindo nos próximos dias. Então, é hora de aprender a economizar gasolina com seu carro.

Com dicas simples que o Notícias Concursos te dará na matéria deste domingo (31) será possível minimizar os impactos no orçamento. Afinal, economizar gasolina pode refletir significativamente nos gastos totais.

Dicas incríveis para economizar gasolina

Com a elevação constante dos valores do combustível, especialmente gasolina, tudo pode acontecer quando se trata de economia. Afinal, geralmente não há saída a não ser continuar usando o veículo para se locomover no dia a dia. Então, aqui estão algumas dicas sobre como fazer economia nesse sentido.

Evite encher demais ou permanecer com o reservatório no mínimo

Não há 8 ou 80. Rodar com o tanque reserva pode causar danos, também como encher demais. Quando a gasolina está em reserva, há mais espaço para evaporar, de modo que o combustível é consumido mais rapidamente, podendo levar a panes.

Ao encher o tanque, o freio de acionamento da bomba deve ser obedecido. Pedir mais do que o limite para completar é mais prejudicial. Isso pode danificar os tanques que filtram gases tóxicos e poluentes. Assim, fará com que você gaste mais e ganhe menos.

Para economizar gasolina, evite dirigir um pouco todos os dias

Ao contrário do que parece, dirigir “picado” não faz nada para economizar gasolina. Dito isto, não vale a pena dividir as tarefas pouco a pouco ao longo da semana para diminuir o tempo de condução.

Isso ocorre porque o carro precisa atingir uma determinada temperatura para reduzir a demanda no tanque de gasolina. Esta é uma das razões pelas quais, andar na estrada é mais econômico.

Além disso, dirigir devagar nas temperaturas mais baixas tende a incorrer em mais custos de manutenção. Para se ter uma ideia, o óleo geralmente leva cerca de 15 minutos para lubrificar adequadamente.

Não desligue o ar

De fato, o ar-condicionado aumenta o consumo de combustível. Portanto, evite usar o ar nas cidades. Evite também utilizar o ar na estrada se não estiver muito quente. No entanto, abrir janelas na rodovia para esfriar aumenta o consumo de gasolina. Isto é devido à turbulência causada pelo vento. O carro precisa de mais potência para continuar acelerando, e isso custará mais dinheiro.

Evite muitos acessórios

Muitos acessórios eletrônicos não sobrecarregam apenas a bateria do carro. Eles podem danificar outros itens, como motores de partida, e causar mais consumo de combustível. Dito isto, não faz nada para economizar.

Além disso, alguns desses dispositivos fornecem um peso adicional considerável. Ademais, também requer mais aceleração e mais gastos.

Cuidado com o óleo

Mantenha sempre seu óleo em dia para economizar combustível. Após a data de vencimento, quilometragem ou tempo de uso, o que ocorrer primeiro deve ser um sinal de alerta. Dirigir um carro com pouca lubrificação pode danificar o motor e adicionar despesas significativas. Portanto, além de economizar gasolina, economize também na manutenção.