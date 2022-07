Eleições 2022: Comprovantes de votação perdidos? Veja o que fazer

Com as eleições se aproximando, é importante se certificar de que não possui nenhuma irregularidade na Justiça Eleitoral. Caso já tenha verificado a sua documentação e tenha se dado conta de que perdeu os comprovantes da votação anterior, saiba que o problema pode ser resolvido.

Existe uma alternativa simples e prática para obter um documento que vai te ajudar na falta dos comprovantes. Se trata da Certidão de Quitação Eleitoral, que pode ser emitida gratuitamente pela internet.

Certidão substitui os comprovantes de votação

A referida Certidão de Quitação Eleitoral é um documento que comprova que o eleitor está em dia com a Justiça Eleitoral. Para ter acesso a ela, basta acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e seguir os passos abaixo:

Clique na opção “Eleitor e eleições” no menu superior; Escolha “Certidões” e depois a opção “Quitação eleitoral”; Preencha os campos indicados com os seus dados pessoais; e Para finalizar, clique em “Emitir”.

Importante salientar que os dados informados neste procedimento devem ser os mesmos registrados no cadastro eleitoral. No mais, a emissão da certidão é gratuita.

Quem precisa regularizar o documento?

Precisam regularizar o documento os cidadãos que:

Faltaram nas últimas eleições sem justificativa;

Não atenderam à convocação da Justiça Eleitoral.

Nesses casos, é preciso emitir o boleto para pagamento da guia no site do TSE. Basta acessar o portal e clicar na aba “Consulta de débitos do Eleitor”.

Como tirar o título de eleitor?

Inicialmente, o cidadão deve ter em mãos os documentos necessários para emitir o Título de Eleitor, sendo eles:

Comprovante de residência atualizado;

Documento de identificação oficial com foto;

Certificado de quitação de serviço militar (somente para homens entre 18 e 45 anos);

Comprovante de pagamento de débito com a Justiça Eleitoral (se houver);

Selfie segurando o documento de identificação utilizado.

Na sequência, basta acessar o site do TSE e seguir o passo a passo abaixo:

Na página inicial, selecione a opção “Eleitor e eleições”; Na coluna “Eleitor”, toque na opção “Tire seu título — Título Net”; Em seguida, no Pré-Atendimento, confira a documentação e verifique a sua situação com a Justiça Eleitoral; Clique em “Iniciar seu atendimento a distância”; Ao ter acesso a página do Título Net, preencha as informações do seu estado (UF); Confira a lista de documentos e clique em “Próximo”; Na aba “Título de Eleitor”, selecione a opção “Não tenho”; Feito isto, preencha as informações do seu documento, como nome dos pais, data de nascimento, etc; Envie em anexos os documentos solicitados para a emissão; Para finalizar, acompanhe o seu requerimento e o andamento da emissão do documento pela página do Título Net.