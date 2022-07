A oferta de voos domésticos tem nova alta superior ao período pré-pandemia, de acordo com divulgação oficial do Ministério do Turismo (MTur).

Elevação na oferta de voos domésticos é um indicador positivo para a economia do país

Os aeroportos brasileiros movimentaram mais de seis milhões de pessoas em viagens nacionais durante o mês de junho, destaca o Ministério do Turismo (MTur). Os números divulgados na última quarta-feira (27.07) pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) apontam a manutenção da tendência de recuperação do setor aéreo no Brasil.

Conforme destaca o Ministério do Turismo (MTur), a oferta de voos no mercado doméstico registrou em junho a segunda alta consecutiva na comparação com o mesmo mês de 2019, período anterior à pandemia de Covid-19.

Dados oficiais

Após avançar 6% em maio na quantidade de viagens aéreas referente ao mesmo mês de 2019, o indicador cresceu 0,5% em junho na comparação com igual período de 2019. Já em relação a junho de 2021, o aumento é de 45,8%, destaca a divulgação anterior.

No sexto mês de 2022, os aeroportos do país movimentaram mais de 6 milhões de pessoas em viagens nacionais, o melhor resultado para junho dos últimos três anos. O número é 43% superior ao da última medição (maio) e equivale a 86,8% do verificado em junho de 2019. compara a divulgação oficial do Ministério do Turismo (MTur).

A retomada econômica do país e os índices do setor

A demanda interna de passageiros no Brasil também apresentou elevação em relação a junho de 2021, atingindo um índice de 36,2%, embora ainda indique uma retração de 7,1% na comparação com o mesmo mês de 2019, sendo uma análise relevante para a economia nacional.

Visto que é um indicador de elevação na atividade econômica do país. Já no mercado internacional, houve a circulação de 1,2 milhão de passageiros no país, a maior quantidade apurada desde fevereiro de 2020, antes da pandemia, o que destaca a retomada do setor no turismo e nas empresas.

A economia nacional e as atividades turísticas

O Ministério do Turismo (MTur) destaca que os números referentes à aviação no Brasil reforçam as perspectivas de recuperação do turismo nacional. Durante os cinco primeiros meses deste ano, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice de Atividades Turísticas do país registrou um crescimento de 50,2% em relação ao mesmo período de 2021.

Diversos segmentos impactam positivamente os dados sobre o turismo nacional

De acordo com o Ministério do Turismo (MTur), o percentual foi impulsionado principalmente pelos segmentos de transporte aéreo e rodoviário de passageiros, restaurantes, hotéis, locação de automóveis, e serviços de bufê.

Regionalmente, todas as 11 Unidades da Federação avaliadas registraram altas no período, com destaque para Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro, destaca a divulgação oficial.