Elis Brasil divulga vagas de emprego; veja os cargos

A Elis Brasil, empresa de multisserviços, divulgou espaço para contratação de novos colaboradores na empresa. Para que seja possível a efetivação dos candidatos, é necessário que os requisitos e qualificações sejam atendidos. Confira todas os empregos disponíveis.

Elis Brasil anuncia oportunidades de trabalho na instituição

Inaugurada em 2012, a Elis Brasil está presente em vinte e oito países da Europa e América Latina. Líder no setor de multisserviços, fornecendo soluções para locação de artigos têxteis, manutenção e higienização.

As avaliações da empresa por seus funcionários e ex-funcionários são ótimas, onde relatam oportunidades de desenvolvimento profissional e harmonia entre os colaboradores.

A empresa que já possui mais de quarenta e cinco mil colaboradores, anunciou recentemente através do site InfoJobs, novas oportunidades de contratação na empresa, confira os cargos e cidades a seguir.

Técnico Eletromecânico (Santana de Parnaíba);

Aux de Lavanderia (Eusébio);

Assistente de Licitações (Jundiaí);

Analista de Logística (Jundiaí);

Estágio para Área de Engenharia (Mecânica, Eletrônica, Elétrica ou Civil);

Op de Logística (Jundiaí);

Analista Contábil Pleno (Jundiaí);

Motorista CNH D (Belo Horizonte);

Supervisor de Produção (Belo Horizonte);

Eletromecânico (Belo Horizonte);

Analista Financeiro Jr (Jundiaí);

Aux de Rouparia (Curitiba);

Supervisor de Enxoval (Ponta Grossa);

Coordenador de Produção (Almirante Tamandaré);

Costureira (Belo Horizonte).

Como realizar candidatura

Todas as vagas anunciadas pela Elis Brasil possuem tempo limite para candidatura. As oportunidades descritas acima são apenas algumas das disponíveis. Os requisitos e qualificações estarão na descrição de cada cargo. Acesse o link de participação para conferir todas as vagas e realizar sua inscrição.

