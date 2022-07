Embraer abre NOVAS vagas de emprego em São Paulo

Uma das maiores empresas aeroespaciais do mundo, a Embraer, divulgou recentemente a abertura de novas posições de trabalho para cargos em várias cidades do estado de São Paulo. Para fazer parte desse time o interessado deverá atender às exigências impostas pela companhia. Acompanhe todas as informações e veja como se inscrever.

Embraer divulga a contratação de novos colaboradores no estado de São Paulo

A Embraer é uma das mais reconhecidas empresas fabricantes de aeronaves comerciais, executivas, militares e agrícolas. No momento, é uma companhia referência brasileira em termos de exportação e está listada como uma das maiores fabricantes de jatos, atrás apenas da Boeing e da Airbus. Também tem o maior número de pedidos de jatos, colocando-o no topo do mercado na categoria de aeronaves. A empresa emprega, em média, quinze mil colaboradores anualmente, sendo de forma direta e indiretamente.

Todos os novos contratados terão oportunidades de crescimento profissional dentro da companhia, independente da área em que atua. Para ajudar nisso, será oferecido projetos espaciais e educacionais, para alavancar ainda mais a carreira dos seus colaboradores.

Acompanhe as vagas disponíveis para candidatura:

Administradores de Programas — São José dos Campos;

Analistas de Compliance nível Sênior — São Paulo;

Analistas de Recursos Humanos — São José dos Campos;

Analistas de Suporte ao Cliente — Gavião Peixoto;

Analistas Financeiro nível Sênior — São Paulo;

Analistas de Suprimentos Foco em Tecnologia — São José dos Campos;

Assistentes de Suporte ao Cliente — Sorocaba.

Veja também: Ambev abre vagas de emprego pelo país; veja as regiões

Como se inscrever

Os interessados em fazer parte do time Embraer, deverão atender aos requisitos mínimos e residir em cidades com vagas abertas. Para se cadastrar basta acessar o site de inscrições e clicar na colocação que pretende preencher.

Saiba mais sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos.