Empreenda Rápido: crédito para MEI de até R$ 21 mil

Se tem algo que quem quer trabalhar no Brasil sabe, é que aqui não é fácil. A crise financeira acabou travando quase todo tipo de empresa, e as coisas ficam mais complicadas quando falamos de microempreendedores. Contudo, entre algumas soluções propostas para alavancar os negócios desse grupo de pessoas, está o Empreenda Rápido.

A dificuldade é grande para todo mundo, mas, para quem não tem tantos recursos disponíveis, fica ainda mais complicado. É por isso que os governos muitas vezes tentam criar programas destinados a ajudar aqueles que ainda estão dando seus primeiros passos neste mundo dos negócios. Dessa forma, o Notícias Concursos, na matéria deste domingo (31), mostrará mais sobre o Empreenda Rápido, que é uma alternativa para os microempreendedores.

Linha de crédito para microempreendedores

Uma das coisas que mais podem ajudar um empreendedor são as famosas linhas de crédito. Elas podem ser muito úteis para aproveitar o negócio e cobrir os custos de abertura de um MEI. Mas, claro, nem toda linha de crédito é confiável, e é muito importante que todo pequeno empresário faça suas pesquisas e pense bem antes de decidir de fato pegar o crédito.

Felizmente, hoje em dia, as pessoas não precisam se ater a poucas opções. Por exemplo, o estado de São Paulo firmou parceria com o Sebrae. Assim, é possível fornecer aos microempreendedores uma linha de crédito destinada a ajudar as empresas em todos os aspectos.

Empreenda Rápido

O programa responsável pelo empréstimo é o Empreenda Rápido. A intenção é ajudar as empresas a:

Conquistar mais clientes;

Ser mais inovadoras na parte de tecnologia;

Ser totalmente formalizado perante a lei;

Ter qualificação técnica;

Cuidar melhor da empresa.

Além disso, quem deseja iniciar um micro negócio pode procurar este programa que ajuda a colocar a empresa em funcionamento rapidamente. Com isso, obtêm-se benefícios imediatos, como empréstimos com juros baixos e boas linhas de crédito.

Lembre-se: o programa é para pessoas com e sem CNPJ porque todos podem obter ajuda. E todos serão auxiliados no treinamento de gestão da empresa, sempre de acordo com o acompanhamento do segmento que você pretende abrir. Aliás, isso também afetará seu limite de crédito, pois diferentes setores possuem condições específicas.

Um bom exemplo é o MEI que pretende fazer parte do mundo rural. Se a pessoa já tiver CNPJ, pode sacar mais de 8 mil reais com juros que variam de 0,35% a 0,70% ao mês. Mas, não se esqueça que para conseguir um empréstimo, você precisa completar o programa Empreenda Rápido. Além disso, uma informação muito importante é que a pessoa não terá problema com Serasa ou Cadin. Se você não tiver um CNPJ, ainda poderá obter uma linha de crédito de até R$ 5.000.