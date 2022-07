O empreendedor precisa lidar com diversos fatores que impactam a sua atuação de modo estratégico, considerando a volatilidade do mercado e a necessidade de direcionamento de suas ações.

Empreendedorismo: a administração na era digital deve ser tecnológica e holística

O empreendedorismo na atualidade precisa ser dinâmico e direcionado e objetivo. Por isso, é importante que a gestão da empresa não seja negligenciada quando de seu surgimento. De forma geral e sucinta, o empreendedor costuma abdicar da administração da sua empresa quando entra no mercado. Já que o seu foco, geralmente, é no operacional. Visto que a ideia do negócio é oriunda de uma atividade principal que é dominada pelo empresário.

Além do fluxo operacional

Considerando o parâmetro citado, é necessário que esse processo seja revisto para que seja mais dinâmico. Dessa maneira, a gestão deve atuar de forma analística, investimento em uma ferramenta de gestão atualizada e customizável. Assim sendo, essa gestão estratégica é fundamental para o sucesso de uma empresa, independentemente do seu porte.

Eliminar gargalos nos processos

Quando o empreendedor coloca o seu foco apenas na atividade operacional através de uma ferramenta administrativa, tende a otimizar processos e eliminar gargalos importantes para dar fluidez para o seu planejamento estratégico.

O investimento em uma ferramenta de gestão, por exemplo, é fundamental para o sucesso de uma marca no empreendedorismo. Visto que através de uma ferramenta analítica é possível obter métricas customizadas, construindo um relacionamento sólido com a sua audiência, direcionando as ações estratégicas da empresa.

Gestão holística

Por isso, a gestão no empreendedorismo deve ser holística, tal como deve ocorrer em uma empresa de maior porte e mais tempo de mercado. Uma gestão holística se refere aos fluxos internos de modo amplo e dinâmico. Por exemplo, ao elevar as vendas da marca, a empresa precisa amparar ações de marketing digital através de uma gestão de logística.

Considerando a atualização do estoque em tempo real, para que a empresa não perca o prazo de entrega. Visto que esse fato impacta diretamente o relacionamento da marca com seu público-alvo.

As ações da empresa na era digital

Sendo assim, todas as ações na era digital são interligadas, de modo que o controle das atividades operacionais deve ser feito por meio de uma ferramenta estratégica para que a empresa alcance o seu potencial de mercado e se destaque, evitando ficar aquém da concorrência. Dessa forma, a marca se destaca positivamente e alcança a liderança dentro do seu nicho, ainda que seja uma empresa entrante no mercado.