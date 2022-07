A gestão de uma empresa no empreendedorismo atual deve considerar o mercado de forma ampla, direcionando seus processos e gerando valor para a marca desde a sua entrada no seu segmento de atuação.

Empreendedorismo: fatores simultâneos impactam a gestão holística

O empreendedor deve atuar de maneira holística, considerando o comportamento de compra do cliente e a inovação nos seus processos. Visto que na era digital uma empresa pode se tornar obsoleta pela ausência de investimentos direcionados em tecnologia, bem como pela falta de planejamentos estratégicos.

Os pilares de uma gestão holística

De forma sucinta, a gestão de uma empresa deve atuar de maneira holística, considerando os estudos de mercado, o acompanhamento do comportamento de consumo do seu público-alvo e a concorrência, sendo esses os pilares básicos de um direcionamento estratégico na era digital.

Contudo, esses fatores não são estáticos e devem ser acompanhados de maneira simultânea. Por isso, as estratégias na gestão são fundamentais, bem como o investimento em tecnologia.

A concorrência e o cliente

O cliente de uma empresa pode mudar o seu desejo de compra através da concorrência. Por isso, a inovação deve ser considerada dentro das estratégias de gestão. Já que o concorrente pode oferecer um novo produto trazendo novas necessidades dentro do seu segmento. O que pode fazer com que a sua marca se torne obsoleta apenas pela ausência da inovação, e não por falta de potencial de mercado.

A economia e o poder aquisitivo

Além disso, a economia é um fator externo que impacta diretamente o poder aquisitivo do seu cliente, por isso, o empreendedor deve pensar no fluxo de forma holística, considerando, ainda que futuramente, direcionar uma submarca dentro do seu nicho de atuação.

A tecnologia na gestão

Sendo assim, o empreendedor na era digital deve amparar a sua empresa estrategicamente, focando além do seu fluxo operacional, embora o investimento assertivo em tecnologia e as estratégias na gestão corroborem para que os valores da empresa sejam entregues ao cliente através da otimização dos fluxos internos.

Desafios e oportunidades

Todos esses fatores parecem grandes desafios para a gestão de uma empresa. No entanto, quando esses pontos são alinhados à estratégia na gestão e direcionados através de uma ferramenta integrada, essa gestão se torna orgânica na rotina de uma empresa.

Sendo assim, é possível que uma marca de pequeno porte cresça de forma escalável e rentável, alcançando o público-alvo de grandes marcas. Assim como tem ocorrido com marcas renomadas na era digital que foram alcançadas por empresas não tão grandes em seu porte. Porém, bem administradas e focadas nos objetivos da gestão.