Empreender no dropshipping? Entenda como iniciar

Está procurando uma opção para aumentar a sua renda? Já pensou em montar a sua loja virtual e não se preocupar com estoque e nem com entrega dos produtos? Saiba que isso já é possível e tem até nome específico. Por isso que hoje, nós vamos contar tudo sobre isso, além de ensinar como empreender no dropshipping e iniciar nesta forma de negócio.

O que é dropshipping?

Neste sistema de vendas, você atuará com uma loja virtual oferecendo produtos de diferentes fornecedores. Quando se faz uma venda, é feito o repasse do pedido ao fornecedor e ele irá resolver todo o sistema de logística, desde o pedido até o recebimento do produto na casa do cliente.

Lembre-se que seu fornecedor pode ser do Brasil, ou até mesmo de fora. Assim, o empreendedor atuará como um intermediário entre o cliente e o fornecedor, sem precisar de estoque próprio de mercadorias. É disso que se trata.

Como funciona o dropshipping?

São três as etapas de funcionamento do dropshipping, que explicaremos na sequência:

1ª Etapa: A compra

Ao acessar a sua loja virtual, o cliente tem bem em vista todos os produtos ofertados, juntamente com a quantidade em estoque e a logística de distribuição.

Assim, ele escolhe os produtos e então realiza a compra. Não esqueça de estar bem alinhado com o seu fornecedor, para que a experiência do cliente não seja frustrante.

2ª Etapa: Envio de pedidos de compra para o fornecedor

Você, enquanto lojista, fará a aprovação do pagamento e encaminhará o pedido de compra para o fornecedor do produto. Esta etapa da venda normalmente não é de conhecimento do cliente e ele jamais pode ter prejuízo por isso.

Esta intermediação acontece normalmente como se fosse qualquer outra compra realizada pela internet.

3ª Etapa: O fornecedor faz a entrega dos produtos de acordo com o combinado no processo de compra

Nesta etapa, o fornecedor fará a sua parte entregando o produto que o cliente adquiriu, no tempo determinado no momento da compra. Assim, caberá ao lojista somente receber o código de rastreamento do transporte do produto e encaminhá-lo ao comprador para que acompanhe o processo de entrega.

Como começar a empreender no dropshipping?

Para empreender no dropshipping você precisa garantir confiabilidade em sua loja virtual, tendo bons fornecedores para não prejudicar as suas vendas e nem a sua reputação.

Assim, apresentaremos alguns passos para que você inicie com o pé direito neste negócio.

Realize a escolha acertada dos produtos para comercializar

A partir dos catálogos oferecidos pelos fornecedores selecionados, defina os produtos que a sua loja virtual irá oferecer aos clientes.

Opte por itens de venda fácil e que sejam de interesse de uma boa parcela dos possíveis consumidores que virão. Afinal, não é conveniente vender galochas masculinas e femininas num lugar em que é verão o ano todo. Dificilmente você irá ter sucesso.

Opte pela plataforma que irá hospedar o seu site

Independente da opção, ela deve considerar a sua estratégia de venda e os custos para manter a loja virtual em funcionamento. Existem, inclusive, plataformas digitais que são gratuitas para a venda de produtos, oferecendo vários recursos para o lojista.

Mas, cuidado: sua página precisa ser segura e autêntica. Assim, o consumidor já está esperto no que se refere aos possíveis golpes. Por isso, informe a sua empresa, seu endereço, telefone para contato, CNPJ… enfim, abra um canal de conversa com o seu cliente. Nada pior do que realizar compras em lojas virtuais e somente ser informado que o produto chegará em 30 dias depois de efetivar a compra.

Considere fazer algum investimento em marketing digital, já que você não terá o produto físico para a comercialização, pois o cliente precisa conhecer o produto que possivelmente comprará.

Não esqueça de fazer o envio dos pedidos para o fornecedor

Você, enquanto lojista, irá validar o pagamento da compra e repassará ao fornecedor, para que seja feita a entrega do produto vendido. Este passo é muito importante, pois dele dependerá as suas próximas vendas. Assim, priorize a qualidade do produto vendido e a entrega no prazo.

O cliente não é bobo: se ele não receber o que comprou, irá fazer campanha negativa de sua empresa. Por fim, investir em dropshipping pode ser muito lucrativo. Faça seu estudo e planejamento e inicie o quanto antes.

Essa pode ser uma etapa muito interessante para fazer seu negócio ter muito sucesso!