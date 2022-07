Emprego: 6 dicas para vencer seus concorrentes

Para conseguir um bom emprego é preciso mais do que entregar um currículo de qualidade e fazer uma boa entrevista. A concorrência é grande, e para se sobressair, deve-se ter uma boa estratégia. Ademais, veremos neste artigo o que fazer para se destacar e alcançar seus objetivos.

Sair a procura de um emprego deve ser visto como uma tarefa na qual são exigidas dedicação, disciplina e proatividade. Todavia, é um projeto que demanda tempo e é necessário um investimento, mesmo se for para pegar um ônibus para ir a uma empresa,ou para copiar seu currículo, por exemplo.

Atualmente é possível utilizar a tecnologia para enviar seu currículo para uma série de empresas em pouco tempo. Além disso, através da internet pode-se conhecer pessoas e realizar o chamado networking. Desse modo, algumas companhias costumam fazer vídeos conferencias e testes online.

Entretanto, o profissional que deseja entrar no mercado de trabalho deve se preparar para realizar entrevistas e testes dentro de empresas de Recursos Humanos, ou pela própria companhia que deseja contratar um novo funcionário. Por essa razão, ele deve ficar atento. Vejamos algumas dicas para que você consiga mostrar seus talentos ao empregador:

1 – Procure se conhecer

O autoconhecimento é importante nesta etapa da vida do futuro profissional. em síntese, faça perguntas a si próprio, como, “em qual área desejo atuar”, “quais conhecimentos eu tenho”, “quais são meus pontos positivos e negativos”, “quais são meus interesses”.

Se conhecer é fundamental pois torna possível mostrar à empresa contratante em quais áreas você se destaca de seus concorrentes. Aliás, fuja de respostas prontas como “meu ponto negativo é meu perfeccionismo”, ou “sou proativo”.

2 – Conheça a empresa onde deseja trabalhar

Ao conhecer a empresa onde deseja trabalhar você pode demonstrar conhecimentos acerca do serviço que ela se propõe a realizar. É uma boa maneira de se diferenciar de outros candidatos que normalmente não vão fundo nesse assunto. Dessa maneira, você pode demonstrar interesse na sua atividade.

Você pode ir ao site da empresa na internet e se informar de sua atuação, como ela se relaciona com seus clientes, qual a sua visão, além de ler conteúdos relacionados ao trabalho. Em seguida, você pode ir à companhia e mostrar as suas aptidões e conhecimentos.

3 – Faça networking

O networking é fundamental para conseguir oportunidades relacionadas ao setor onde se deseja trabalhar. Você pode procurar conhecer as pessoas que atuam em sua área e conversar com ex-chefes, colegas e profissionais que se destacam.

Uma boa dica é entrar em grupos de discussão na internet que favorecem as trocas de experiências e apresentam algumas oportunidades de trabalho. Não se esqueça que devem ser grupos relacionados a sua área.

4 – Monte um currículo eficiente

Um currículo de qualidade deve chamar a atenção do recrutador. No entanto, esta é uma proposta desafiadora. É importante criar um documento que vai de acordo com a sua área de atuação. Pode-se destacar seus pontos positivos e competências relacionadas à vaga pretendida.

O documento deve ser de fácil compreensão, leitura e simples. É preciso mostrar o resultado de seu trabalho em outras empresas que atuou. Não se esqueça, os empregadores recebem inúmeros currículos todos os dias. Procure se sobressair e chamar a atenção para as suas informações.

5 – Atualize seus conhecimentos

Não é fácil conseguir o emprego dos sonhos de um dia para o outro. Como leva tempo até conseguir uma vaga, você pode aproveitar para fazer cursos relacionados a sua área. Existem diversos cursos com um ótimo custo benefício na internet que com certeza serão de grande auxílio.

É possível fazer palestras e workshops gratuitos que com certeza farão com que você se destaque, não só pelas informações em seu currículo, como também na hora da entrevista de emprego. Use esse período para se atualizar e adquirir novos conhecimentos.

6 – Se prepare para a entrevista de emprego

A entrevista em tempos passados era extremamente técnica. Atualmente, a empresa busca saber se o candidato possui competências que podem ser úteis à companhia. Em síntese, os recrutadores procuram saber se o candidato vai se adequar ao seu modo de trabalho.

Os aspectos, as características do candidato devem ser postas à mesa, como por exemplo, os gostos dos candidatos, o que ele faz, no que acredita, etc. Em suma, o candidato deve informar seu propósito, valores e crenças. Antes de ir em uma entrevista, procure respostas para estas questões.