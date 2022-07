Empréstimo Caixa Tem: Veja como atualizar o aplicativo e solicitar o empréstimo

O aplicativo Caixa Tem foi criado para viabilizar os pagamentos do Auxílio Emergencial em 2020. No entanto, após o fim do programa, a plataforma foi ampliada, recebendo vários serviços e repassando outros benefícios, com o do Auxílio Brasil.

O aplicativo Caixa Tem foi criado para viabilizar os pagamentos do Auxílio Emergencial em 2020. No entanto, após o fim do programa, a plataforma foi ampliada, recebendo vários serviços e repassando outros benefícios, com o do Auxílio Brasil. Por ser ser considerado uma carteira digital, recentemente o aplicativo passou a oferecer uma linha de crédito para pessoas físicas que desejam empreender e para microempreendedores individuais (MEIs). Confira as condições a seguir! Empréstimo para as pessoas físicas Juros: a partir de 1,95% ao mês;

Valor máximo para contratação: R$ 1 mil;

Prazo para pagamento: entre 12 a 24 meses;

Contratação: via aplicativo Caixa Tem. Empréstimo para MEIs Juros: a partir de 1,99% ao mês;

Valor máximo para contratação: R$ 3 mil;

Prazo para pagamento: entre 12 a 24 meses;

Ter ao menos 12 meses de atividade com o CNPJ para solicitar o serviço;

Como contratar o empréstimo? Para contratar o empréstimo, os MEIs devem ir presencialmente em uma agência da Caixa Econômica Federal e levar a documentação comprobatória, como os documentos pessoais e do CNPJ. Já as pessoas físicas, podem contratar o empréstimo pelo aplicativo Caixa Tem, mas para isso, é necessário atualizar o sistema. Veja o passo a passo a seguir: Vá na loja de aplicativos do seu celular e baixe a última versão do Caixa Tem; Abra o aplicativo; Tenha em mão documentos de identificação com foto, RG ou CNH; Faça o login usando o número do seu CPF e senha; Na tela inicial, toque na opção "Atualize seu Cadastro"; Para confirmar, clique em "Entendi, vamos começar"; Verifique se seu endereço está correto e atualizado, estando tudo certo, confirme clicando em "Sim"; Caso os dados não estejam corretos, edite com as informações atualizadas; Na sequência, informe o local onde nasceu e depois responda algumas perguntas que aparecerá na tela; Feito isto, clique em "Próximo"; Verifique os dados informados e toque em "Continuar"; Por fim, siga as instruções para enviar as fotos do seu documento.