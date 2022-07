Empréstimo de R$ 30 mil sem garantia? Veja qual empresa oferece o benefício

Depois de combater os problemas da Covid-19 nos últimos meses, as pessoas agora têm vários planos para colocar em prática. O problema é que nem todos estão acostumados a fazer isso, e muitos não conseguem nem obter crédito. Contudo, o empréstimo de R$ 30 mil liberado por empresa do Grupo Santander, pode aliviar os problemas financeiros de muitos.

Algumas pessoas podem ter a sorte de conseguir uma maneira de obter um crédito justo agora, apesar de todas as questões mencionadas acima. Acontece que o conhecido banco Santander, em parceria com a Sim, garantirá empréstimo de R$ 30 mil sem garantia. Saiba mais na matéria deste domingo (31) do Notícias Concursos.

Empréstimo de R$ 30 mil e juros a partir de 2,16% ao mês

A Sim é uma empresa pertencente ao Santander como fintech, ou seja, uma empresa que busca soluções para os setores financeiro e de tecnologia. A instituição oferece às pessoas, 2,16% de juros mensais do empréstimo. Ademais, o pagamento tem o prazo de até 36 vezes.

A maior diferença em pegar um empréstimo pelo Sim é que o cliente não precisa comprovar renda. Outra vantagem é que não precisa dar satisfação com o que fará com o dinheiro que pedirá emprestado.

Nesse caso, todo o empréstimo será analisado detalhadamente com base no histórico de financiamento da pessoa ao procurar um Sim. Com isso, a base é a ocupação atual do interessado, seu perfil de crédito e o quanto esse empréstimo afeta seu orçamento. E, a partir daí, tudo dependerá da verificação, que definirá se você pode ter ou não o crédito e, se sim, quanto ficará liberado.

Limite de empréstimo

A própria fintech definirá um limite para o seu empréstimo e calculará os juros sobre o valor determinado. Mas, uma das melhores partes sobre isso, é que, por ser uma empresa de tecnologia, as solicitações são feitas pela Internet, sem sair de casa.

Dependendo da escolha do cliente, ele nem precisa sair de casa para pagar a mensalidade, pois pode quitar via boleto bancário, que por sua vez, tem condições de ser pago pela Internet. A quitação via débito em conta também é possível, claro, aplicando-se aos correntistas do Santander.

Se você ainda tem dúvidas sobre como conseguir um empréstimo de R$ 30 mil com o Sim, é fácil. Você só precisa visitar o site oficial ou baixar o aplicativo. Lá você criará sua conta e depois fará uma simulação. Depois de ler os termos do empréstimo, basta enviar seus dados, enviar uma selfie para assinar formalmente o contrato e, em seguida, dar outras informações mais detalhadas.