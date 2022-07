Empréstimo do Caixa Tem: o que acontece se atrasar as parcelas?

A Caixa Econômica Federal está disponibilizando um microcrédito por meio do seu aplicativo Caixa Tem. O serviço está sendo oferecido pelo Programa de Simplificação de Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital).

Podem contratar o empréstimo os cidadãos que desejam empreender e os microempreendedores individuais (MEIs). Para custear o novo microcrédito, estão sendo utilizados os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Condições do microcrédito

Para pessoa física:

Limite do crédito: até R$ 1 mil;

Taxa de juros: a partir de 1,95% ao mês;

Prazo para pagamento: até 24 meses;

Solicitação: aplicativo Caixa Tem.

Para pessoa jurídica (MEI):

Limite do crédito: até R$ 3 mil;

Taxa de juros: a partir de 1,99% ao mês;

Prazo para pagamento: até 24 meses;

Condição: o solicitante precisa ter atuado por pelo menos 12 meses na categoria de microempreendedor e ter recebido faturamento anual de até R$ 81 mil;

Solicitação: somente pode ser contratado presencialmente em qualquer agência da Caixa.

Vale ressaltar que os empréstimos também estão disponíveis para negativados, desde que a dívida não ultrapasse R$ 3 mil.

Como solicitar o microcrédito

As pessoas físicas podem realizar o procedimento de solicitação pelo aplicativo Caixa Tem. No entanto, antes disso será necessário atualizar a plataforma para que o serviço apareça disponível.

Os MEIs só podem contratar o empréstimo presencialmente em uma das agências da Caixa Econômica. Contudo, o prazo para a aprovação em ambos os casos é de 10 dias, conforme o banco.

O que acontece se eu atrasar a parcela do microcrédito?

Após contratar o crédito Caixa Tem, caso atrase as parcelas ou pare de pagar a dívida, terá que arcar com os acréscimos de juros e multas. Desta forma, o valor pode ultrapassar a capacidade de pagamento do contratante.

Sendo assim, antes de solicitar o empréstimo é necessário que o interessado tenha certeza de que poderá realmente cumprir com o compromisso e evitar entrar numa dívida quase sem limites.