EMPTS – SP divulga Concurso público para Auxiliar de Administração

Em São Paulo, a Empresa Municipal Parque Tecnológico de Sorocaba (EMPTS) divulgou abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preenhcer 03 vagas no cargo de auxiliar de administração.

Para concorrer a função, é necessário que os candidatos tenham ensino médio completo e oferta salário mensal de R$ 1.775,00, mais auxílio alimentação, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 4 de agosto de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundação Vunesp . O valor da inscrição está fixado em R$56,50.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e específicos. As avaliações serão realizadas no dia 25 de setembro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Executar atividades de suporte à gestão dos processos administrativos, conforme procedimentos, normas e necessidades das diferentes áreas de atuação e unidades de atendimento; Atender e orientar o público, interno e externo, prestando informações, recebendo e encaminhando correspondências de acordo com as atividades desenvolvidas; Proceder pesquisas, registrando e elaborando relatórios e planilhas, referente a sua área de atuação; Orientar sempre trabalhos na execução de tarefas rotineiras; Executar outras tarefas afins; Dirigir veículos, quando necessário para o desenvolvimento de atividades de interesse público e determinado expressamente pelas chefias respectivas, observada a habilitação específica.

EDITAL 01/2022