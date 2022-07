Enforce recruta recém-formados para programa de trainee

Com o objetivo de atrair e desenvolver profissionais em um ambiente dinâmico e de constante mudança, a Enforce está recrutando recém-formados para seu programa de trainee. Há chances para estudantes de diversas áreas interessados em trabalhar na empresa, que é fruto de uma Joint Venture entre o Banco BTG Pactual e os acionistas originários da Leste Real Estate.

Podem se candidatar profissionais que tenham concluído a graduação entre 2018 e 2022 nos cursos de Administração, Economia, Estatística, Matemática, Direito, Agronomia, Engenharias, Arquitetura e Tecnologia. Os candidatos devem ter, ainda, disponibilidade para atuar presencialmente pelo menos três dias por semana no escritório da Enforce, em Campinas (SP). A empresa reforça, ainda, que os novos talentos devem ser multidisciplinares e ter interesse de ter alto impacto na organização, colaborando com o crescimento da empresa e se desafiando no dia a dia.

Os trainees serão alocados em diferentes áreas, de acordo com seu perfil e interesse de atuação, contribuindo com a gestão de um vasto portfólio de ações de recuperação de crédito. Durante o programa, eles passarão por mentorias com executivos e por um forte processo de preparação e desenvolvimento, que permitirá a atuação em diferentes frentes e o desenvolvimento de uma visão estratégica de forma multidisciplinar com impacto nos resultados e negócios.

A Enforce oferece salário de R$ 5 mil e uma série de benefícios, como participação nos lucros, seguro saúde, plano odontológico, bolsa de estudo, parceria com o Gympass e muito mais.

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar a página do programa e se candidatar até o dia 7 de agosto. O processo seletivo será conduzido pela Share People Hub e contará com etapas on-line e presenciais, que incluem testes, dinâmica de grupo, painel com gestores e entrevistas. A previsão é de que os novos talentos sejam contratados e iniciem sua trajetória na empresa em novembro deste ano. Clique aqui para se inscrever e participar da seleção.