Entenda o golpe da mensagem de saque de R$ 2.500 do Auxílio Brasil com PIX

Atualmente anda circulando uma mensagem que promete saque via Pix de R$ 2.500 do Auxílio Brasil. Contudo, o conteúdo do comunicado é falso e diz “consulte se você tem direito ao Benefício Auxílio Brasil no valor de R$ 2.500,00 e faça seu saque via PIX imediatamente”. Em seguida, a mensagem vem com um link para a consulta.

O Ministério da Cidadania afirma sobre a mensagem falsa e diz que não disponibiliza benefícios por meio de links ou portais de coleta de dados. De acordo com as resoluções do Banco Central do Brasil, os benefícios do Auxílio Brasil só podem ser pagos por meio de conta do tipo poupança social, conta-corrente de depósito a vista, conta especial de depósito à vista e conta especial. Essas informações também estão na lei 14.075, de 22 de outubro de 2020.

Golpe do saque via PIX

Ao pesquisar o link da mensagem na plataforma da Psafe, esta mostra que o link é perigoso e não deve ser acessado, sob risco de perda de dados ou golpe. A mensagem que aparece na plataforma que monitora e identifica golpes de phishing, malwares e ransomwares, utilizando avançadas técnicas de I.A. e machine learning, informa sobre o link ser potencialmente perigoso.

A mensagem fake vem em meio as noticias de aprovação da proposta da PEC que prevê ampliação do teto do Auxílio Brasil. Com esta nova PEC, o valor do benefício passará de R$ 400 para R$ 600 mensais, além de incluir 1,6 milhão de novas famílias no programa.

Calendário de pagamento do Auxílio Brasil

A partir de hoje (21) a Caixa Econômica Federal passa a pagar o benefício do Auxílio Brasil as famílias com Numero de Inscrição Social (NIS) de final 4. O auxílio segue o calendário de pagamento do antigo programa Bolsa Família, que pagava seus beneficiários nos 10 últimos dias úteis do mês. Veja a seguir o calendário de pagamento para o mês de julho:

Final do NIS Data de pagamento do Auxílio Brasil 1 18/07 2 19/07 3 20/07 4 21/07 5 22/07 6 25/07 7 26/07 8 27/07 9 28/07 0 28/07

O valor mínimo para o benefício é de R$ 400 e nesta semana já receberam os beneficiários com NIS final 1, 2 e 3. Os programas Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco, são os responsáveis por compartilhar informações sobre valores, datas de pagamento e direito ao Auxílio Brasil.

Está automaticamente incluso no programa, as famílias que já estavam inclusas no antigo programa Bolsa Família do governo Lula. Já as famílias que estão no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família, estas vão para a lista de reserva.

Já com relação às famílias que não estão incluídas no Cadastro Único, estas precisarão buscar um Cras para registro, contudo mesmo após o registo, estas continuarão sem garantia de receber o auxílio. De acordo com o Ministério da Cidadania, o Auxílio Brasil deve receber mais de 18 milhões de famílias neste mês. Este volume irá totalizar um investimento de R$ 7,6 bilhões.