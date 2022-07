Entregador do Mercado Livre ganha quanto? Saiba valores

Uma das empresas que melhor sabe se reinventar na web é o Mercado Livre. Não há dúvidas disso, porque a empresa estava passando por alguns momentos ruins há alguns anos. Quase todos os consumidores com acesso à Internet já adquiriram produtos por meio da plataforma. Assim, surge a pergunta: quanto ganha um entregador do Mercado Livre?

Uma das principais diferenças é a entrega rápida, que pode acontecer no mesmo dia. Além disso, as empresas oferecem aos trabalhadores oportunidades de renda adicional. O Notícias Concursos, na matéria desta sexta-feira (08) vai te mostrar os valores que um entregador do Mercado Livre recebe.

Como se tornar um entregador do Mercado Livre?

Diante de números impressionantes de quase 12 milhões de desempregados, trabalhos paralelos decolaram. Por exemplo, o número de motoristas de aplicativos disparou nos últimos anos. Além disso, muitos viram boas possibilidades de entregas no Mercado Livre.

Como mencionado, a empresa sabe se reinventar e hoje é a maior plataforma de vendas e delivery do Brasil. Com as oportunidades disponíveis, se você deseja se tornar um colaborador da plataforma, primeiramente, baixe o aplicativo Envio Flex.

Em seguida, é necessário informar alguns dados como RG e CPF. Outra obrigação é apresentar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Aliás, você também pode encontrar uma empresa que já presta serviços e contrate entregadores terceirizados.

Quanto um entregador do Mercado Livre ganha por dia

Números divulgados recentemente mostram que os ganhos diários do trabalho chegam a R$ 190,00. No entanto, a média fica em torno de R$ 150,00, mas isso pode variar de local para local.

O aplicativo designado oferece mais de 80 serviços a uma distância de 100 quilômetros da casa. Essa pode ser uma ótima oportunidade de ganhar uma renda extra e organizar suas contas durante a semana.

Com a pandemia, a maneira de consumo do brasileiro mudou. Esse é o momento certo para quem quer investir nesse tipo de trabalho, devido à alta demanda. Dessa forma, se tornar um entregador do Mercado Livre pode ser uma boa ideia.