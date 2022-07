A entrevista de emprego deve representar uma situação positiva para o candidato. Por isso, é importante que analise o seu próprio currículo de maneira aprofundada para direcionar a sua narrativa.

Entrevista de emprego: a postura do candidato impacta o resultado do processo seletivo

A entrevista de emprego é uma situação que requer direcionamento por parte do profissional avaliado. Entretanto, quando o candidato conceitua a entrevista de emprego como uma forma de julgamento de sua personalidade, ele pode adotar uma postura evitativa, ficando aquém do seu potencial dentro do mercado de trabalho atual.

É importante que o candidato esteja preparado para lidar com os questionamentos feitos durante a entrevista de emprego. Por isso, é importante conhecer o seu próprio currículo de maneira sucinta e direcionada.

Destaque a sua trajetória profissional

Sendo assim, o candidato deve avaliar quais foram as situações destacáveis de seus empregos anteriores, de modo que possa direcioná-las durante a entrevista de emprego. Além disso, os questionamentos inerentes à entrevista de emprego envolvem perguntas sobre seus pontos negativos. Por isso, é importante direcionar os seus pontos fracos de modo orgânico.

Por exemplo, o candidato pode informar que se conceitua como uma pessoa tímida, porém, deve destacar que deseja realizar algum curso que melhore a sua oratória, como curso de teatro, por exemplo. Dessa forma, estará demonstrando autoconhecimento e autorresponsabilidade; o que é um valor analisado durante o processo seletivo, ainda que essa análise ocorra de forma indireta.

A construção da sua narrativa requer objetividade

A sua postura deve corroborar seus apontamentos feitos durante a entrevista de emprego. Sendo assim, adote uma postura participativa e objetiva.

Leve para a entrevista de emprego situações que reforcem o seu potencial profissional, falando sobre a sua capacidade analítica; senso de urgência; facilidade para gerir equipes; gestão de processos; acompanhamento de projetos; implementação de sistemas; atendimento ao cliente; eliminação de etapas dos processos; poder de negociação; dentre outros aspectos que sejam relevantes, considerando a sua personalidade e o seu perfil profissional.

Adote uma postura assertiva e participativa

Por isso, ao realizar os apontamentos durante a sua narrativa, adote uma postura participativa, evitando cruzar braços e pernas; falando de maneira calma e tranquila; não deixando bolsas mochilas no seu colo; evitando atrasos; dentre outros fatores que possam prejudicar a sua postura.

Dessa forma, na condição de candidato, você estará demonstrando segurança de maneira natural; o que torna a avaliação feita pelo profissional de recrutamento e seleção genuína e orgânica.