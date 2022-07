A entrevista de emprego é uma situação de avaliação que deve ser direcionada pelo candidato para que não fique aquém do seu potencial no mercado de trabalho atual.

Entrevista de emprego: adote uma postura assertiva e orgânica no processo seletivo

O nervosismo do candidato é considerado pelo profissional de recrutamento e seleção durante a entrevista de emprego. Entretanto, quando o candidato se deixa dominar pela ansiedade da avaliação, ele pode adotar uma postura negativa de autossabotagem profissional.

Por isso, é importante que na condição de candidato destaque sua trajetória de forma assertiva e tenha atenção aos seus gestos e ao seu comportamento de forma abrangente. Assim poderá evitar uma postura negativa, facilitando a avaliação feita pelo profissional de recrutamento e seleção, bem como, tornando genuína a análise do seu perfil profissional.

Direcione sua experiência profissional

É viável que o candidato leve para a entrevista de emprego situações concretas que destaquem o seu potencial profissional. Sendo assim, é possível falar sobre sua criatividade; facilidade para lidar com metas; comprometimento com a empresa; gestão de negócios, processos e pessoas; acompanhamento de implementação sistêmica; inovação; proatividade; senso de urgência; treinamentos, dentre outros aspectos relacionados à sua trajetória profissional.

O comportamento do candidato deve corroborar a sua narrativa. Por isso, é importante que tenha atenção a sua postura para que evite a autossabotagem profissional, que pode ocorrer através de uma linguagem corporal fechada durante a entrevista de emprego.

Adote uma postura assertiva

Não deixe seus braços cruzados; não deixe bolsas ou mochilas no seu colo; mantenha contato visual com o profissional que conduz o processo seletivo; controle o seu tom de voz e trabalhe a sua respiração.

Não interrompa o entrevistador e/ou outros participantes

Seja assertivo nas suas respostas e tenha cuidado para não interromper o entrevistador. Além disso, é importante que tenha o mesmo tipo de atenção se participar de uma entrevista de emprego coletiva.

Visto que, por conta da ansiedade, é comum que os candidatos interrompam os demais; o que torna a avaliação feita pela empresa negativa sobre o profissional que está adotando um comportamento impulsivo.

Apresente soluções para seus defeitos

Quando for questionado sobre seus defeitos, é importante que apresente uma solução para cada apontamento negativo. Por exemplo, é possível se colocar com uma pessoa que possui dificuldades para falar em público, no entanto, deve acrescentar que deseja estudar teatro, ou qualquer outro curso voltado para a expansão de sua comunicação.

Sendo assim, adapte os pontos citados e destaque positivamente o seu perfil profissional no mercado atual, considerando os seus objetivos e os valores envolvidos durante o processo de seleção.