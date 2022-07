A entrevista de emprego é uma oportunidade para que alcance o seu objetivo profissional no mercado atual. Por isso, é importante o direcionamento de sua trajetória e do seu comportamento de forma assertiva.

Entrevista de emprego: alcance seus objetivos profissionais através de uma postura assertiva

O mercado atual é inconstante e esse fluxo impacta a maneira como as empresas realizam contratações. Por isso, o direcionamento do candidato pode ser um diferencial para que alcance seus objetivos profissionais.

Direcione a sua experiência profissional

É importante que o candidato fale sobre sua trajetória profissional de forma orgânica. Sendo assim, leve para a entrevista situações concretas que destaquem a sua facilidade para lidar com metas; gestão de projetos; direcionamento de processos; capacidade analítica; acompanhamentos; implementação sistêmica; customização de indicadores; controles internos, dentre outros aspectos que sejam pertinentes a realidade de sua trajetória profissional.

Adote uma postura participativa

O seu comportamento requer um direcionamento assertivo para a composição de uma postura participativa e orgânica. É importante que, na condição de candidato, direcione os seus gestos e controle o seu tom de voz. Evite atrasos e trabalhe a sua respiração. Certamente, esses fatores podem ajudar a minimizar a ansiedade de uma situação de avaliação.

Além disso, não deixe seus braços cruzados; mantenha contato visual com o profissional que estiver lhe entrevistando; fale de maneira tranquila; seja objetivo nas suas respostas. Dessa forma, estará demonstrando autoconhecimento e autocontrole; o que é muito importante para a avaliação durante o processo de recrutamento e seleção.

Apresente soluções para seus pontos negativos

No que tange aos seus pontos negativos, é importante que saiba direcioná-los assertivamente durante a entrevista de emprego. Visto que é comum que o entrevistador pergunte ao candidato quais são os seus defeitos e quais são as suas qualidades.

Ao apresentar uma característica ou uma situação negativa durante a entrevista de emprego, apresente uma solução em seguida. Por exemplo, é possível que se coloque como uma pessoa tímida, porém, é relevante que destaque o seu desejo de estudar teatro, ou de realizar algum outro curso que possa expandir a sua comunicação.

Seja objetivo nas suas respostas

Da mesma forma, é importante que seja claro no que tange ao seu conhecimento profissional. Sendo assim, ao informar que precisa se atualizar quanto a algum sistema utilizado dentro de sua área de atuação, informe que já está realizando cotações com instituições específicas. Assim, estará se colocando positivamente durante o processo seletivo, elevando as chances de alcançar seus objetivos profissionais em longo prazo.