A entrevista de emprego deve ser conceituada como uma oportunidade de direcionamento do candidato, sendo uma forma de apresentar o seu perfil para o mercado com objetividade e coerência.

Entrevista de emprego: apresente o seu perfil profissional para o mercado atual

É importante para o candidato conceituar entrevista de emprego como uma maneira de conversar sobre o seu currículo organicamente, e não como um julgamento de sua personalidade.

Visto que esse conceito errôneo sobre a entrevista de emprego ser um tipo de julgamento pode fazer com que um candidato fique aquém do seu potencial dentro do mercado de trabalho atual.

Estude o seu currículo

Ao estudar o seu currículo de maneira aprofundada, o candidato pode obter dados importantes sobre o direcionamento de sua trajetória profissional, considerando a necessidade atual do mercado por pessoas criativas e resilientes. Sendo assim, leve para a entrevista de emprego situações concretas que reforcem seus pontos positivos.

Destaque a sua experiência

Fale sobre a sua criatividade; facilidade de gerir pessoas; senso de urgência; cumprimento de metas; comprometimento com a empresa; gestão de projetos; implementação sistêmica; capacidade analítica; construção do relacionamento entre a empresa e o cliente; dentre outros aspectos que sejam relacionadas ao seu perfil profissional.

Saber falar sobre seus defeitos também é uma qualidade; já que é necessário que o candidato responda aos questionamentos feitos durante a entrevista de emprego de modo orgânico.

Fale sobre seus pontos fracos de forma resolutiva

Sendo assim, ao apresentar um ponto negativo apresente, também uma solução. Por exemplo, o candidato pode se colocar como uma pessoa tímida, porém, é importante que destaque que deseja estudar teatro. O seu comportamento deve corroborar a sua narrativa. Por isso, é aconselhável que tenha atenção plena aos seus gestos e controle o seu tom de voz.

Adote uma postura participativa

Sendo assim, não cruze os braços e pernas; fale de maneira calma e tranquila; direcione a sua postura; tente manter contato visual com o profissional durante a entrevista de emprego; tenha cuidado para não interromper o entrevistador ou os demais participantes; dentre outros aspectos relacionados ao seu comportamento.

É importante para o candidato adaptar os pontos citados. Por outro lado, é relevante também que tenha atenção plena aos pontos citados para que evite uma postura de autossabotagem profissional; o que pode acontecer em uma situação de extrema ansiedade.

Por isso, trabalhe a sua respiração e tenha autoconfiança sobre a sua capacidade profissional. Haja vista, o fato de o seu currículo ter sido escolhido já diz muito sobre a compatibilidade entre o seu perfil e vaga.