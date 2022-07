Entrevista de emprego: demonstre resiliência durante o processo seletivo

A entrevista de emprego é uma oportunidade de direcionamento profissional para o candidato. Por isso, é necessário que tenha esse conceito claro para que alcance o seu resultado dentro do mercado de trabalho.

Entrevista de emprego: demonstre resiliência e comprometimento durante o processo seletivo

A instabilidade do mercado impacta diretamente o fluxo de recrutamento e seleção. Por isso, as empresas buscam profissionais resilientes e capacitados no que tange aos fatores externos.

Direcione a sua experiência profissional

Essa necessidade do mercado por profissionais que saibam lidar com situações externas pode ser uma oportunidade de direcionamento para o candidato se colocar durante a entrevista de emprego. Visto que é possível destacar situações de seus empregos anteriores que reforcem essa dinâmica.

Destaque seus pontos fortes

Sendo assim, é importante que analise o seu próprio currículo e verifique situações que possam destacar positivamente o seu perfil profissional. Fale sobre situações que reforcem os seus pontos fortes e gerencie os seus pontos fracos.

Exemplifique situações que reforcem suas qualidades

Por exemplo, é possível falar sobre a sua experiência com implementação sistêmica; gestão de pessoas; senso de urgência; capacidade analítica; construção da relação entre a marca e o cliente; direcionamento de projetos; dentre outros aspectos relacionados à sua trajetória profissional.

Apresente soluções orgânicas para seus defeitos

Por outro lado, deve direcionar as informações destacando soluções para seus apontamentos negativos. Exemplo, é possível se colocar com uma pessoa tímida, porém, é importante que destaque que deseja estudar teatro, ou informe que deseja realizar algum outro curso voltado para expandir a sua comunicação. Dessa maneira, estará direcionando o seu perfil profissional no mercado, o que é de grande valia para o resultado do processo de recrutamento e seleção.

Adote uma postura assertiva

O seu comportamento deve corroborar a sua narrativa. Sendo assim, não cruze os braços e pernas; fale de maneira calma e tranquila; mantenha contato visual com a gestão do processo seletivo.

Evite atrasos; não deixe objetos no seu colo; evite gesticular excessivamente. Além disso, tenha cuidado para não interromper o entrevistador, caso se lembre de algo que não foi falado no momento oportuno durante a sua narrativa.

Direcione o seu comportamento e alcance seus objetivos em longo prazo

Dessa forma, estará direcionando o seu comportamento e demonstrando a sua capacidade para lidar com a dinâmica do mercado e para se comprometer com as objetividades envolvidas no processo seletivo. Portanto, faça adaptações dos pontos citados e direcione a sua trajetória profissional, alcançando seus objetivos de carreira em longo prazo.