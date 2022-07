A entrevista de emprego deve ser um conceito para o candidato direcionar a sua carreira de maneira assertiva e objetiva. Por isso, é necessário conceituar entrevista de emprego como uma oportunidade de realizar uma apresentação de sua carreira, de modo que alcance seus objetivos em longo prazo.

Entrevista de emprego: destaque a sua trajetória profissional de modo assertivo

O candidato pode levar para a entrevista de emprego situações concretas que reforcem a sua trajetória profissional, destacando seus pontos fortes.

Fale sobre sua trajetória de modo objetivo

Sendo assim, é possível falar sobre a sua capacidade resolutiva; implementação de projetos; gestão de pessoas; elaboração de treinamentos; facilidade para construir um relacionamento assertivo entre o cliente e a empresa; gerenciamento de propostas; análise de contratos dentre outros aspectos relacionados ao seu histórico profissional.

Direcione seus defeitos de forma resolutiva

O candidato também deve falar sobre seus defeitos, destacando suas ações para minimizar seus pontos fracos, demonstrando que busca por melhorias de suas características pessoais.

Por exemplo, é possível que o candidato informe que possui dificuldade para falar em público; ao passo que é relevante que o candidato destaque que deseja estudar teatro, ou algum outro curso voltado para a melhoria de sua comunicação.

Direcione o seu comportamento de forma participativa

A postura do candidato deve corroborar a sua narrativa. Sendo assim, é importante que evite cruzar braços e pernas; fale de maneira calma e tranquila; evite deixar objetos no seu colo; mantenha contato visual com a gestão do processo de recrutamento e seleção, dentre outros aspectos.

Dessa forma, o candidato estará demonstrando autoconhecimento e autorresponsabilidade; o que é avaliado juntamente com os demais fatores pelo profissional de recrutamento e seleção.

Analise os dados inseridos no seu currículo

Portanto, conhecer o seu próprio currículo de maneira aprofundada e analítica é fundamental para que direcione a sua carreira profissional, de modo que adote uma postura assertiva durante o processo seletivo. Sendo assim, é viável que faça adaptações dos pontos citados de modo que alcance o seu objetivo profissional em longo prazo.

Não saia da entrevista com dúvidas

Não menos importante, é cabível ao candidato que faça uso do espaço que, geralmente, é cedido ao candidato no final de cada entrevista de emprego. É relevante que pergunte sobre benefícios, atividades exercidas, planejamento de carreira, dentre outros aspectos que sejam importantes dentro dos seus objetivos profissionais. Uma vez que essa análise deve ser feita por todos os envolvidos no processo seletivo.