A entrevista de emprego deve ser conceituada pelo candidato como uma oportunidade para o direcionamento de sua postura. Sendo assim, é importante que se direcione assertivamente no mercado, considerando os seus pontos fortes e apontando soluções para os seus pontos fracos.

Entrevista de emprego: destaque o seu potencial profissional de forma assertiva

O nervosismo é inerente à uma situação de avaliação durante a entrevista de emprego. No entanto, quando esse nervosismo domina o comportamento do candidato, ele tende a ficar aquém do seu potencial, adotando uma postura de autossabotagem profissional.

Direcione a sua postura de forma positiva e objetiva no processo seletivo

A atenção plena ao seu próprio comportamento pode ajudar a minimizar a ansiedade, de modo que o nervosismo não domine o seu comportamento e você, na condição de candidato, consiga se apresentar durante a entrevista de emprego.

Destaque a sua trajetória profissional

Leve para a entrevista de emprego situações concretas que reforcem o seu potencial profissional de forma dinâmica. Sendo assim, fale sobre situações que destaquem a sua proatividade; facilidade para lidar com pessoas; senso de urgência; gestão de equipe; otimização de processos; elaboração de treinamentos; direcionamento de fluxos; controles de agendas; condução de reuniões; dentre outros aspectos relacionados ao seu perfil profissional.

Adote uma postura positiva e orgânica

Além disso, é importante que tenha uma postura assertiva durante a entrevista de emprego. Sendo assim, evite deixar objetos no seu colo; não mantenha seus braços cruzados; tenha assertividade nas suas respostas; mantenha contato visual – de forma orgânica – com o profissional que conduz o processo.

Apresente soluções para seus apontamentos negativos

No que tange aos seus defeitos, é importante que apresente uma solução para cada situação negativa referente a alguma característica ou sobre sua experiência profissional. Por exemplo, é possível se colocar com uma pessoa tímida. No entanto, é importante que informe que deseja estudar teatro para expandir a sua capacidade comunicativa.

Ou ainda, é possível assumir que precisa melhorar o seu grau de conhecimento em um sistema específico utilizado dentro da sua área de atuação. No entanto, em seguida, deve apresentar uma solução. No exemplo citado, é possível citar que já está realizando cotações com instituições específicas.

Adapte os pontos citados e não fique aquém do seu potencial

Dessa forma, estará demonstrando autoconhecimento e autorresponsabilidade; que são valores intangíveis analisadas pelo profissional de recrutamento e seleção, juntamente com os demais apontamentos que ocorrem durante o processo seletivo, de forma direta e indireta.