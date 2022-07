É muito importante que o candidato considere a entrevista de emprego como uma apresentação do seu fluxo profissional até o momento, e não como um julgamento de sua personalidade.

Entrevista de emprego: destaque sua trajetória profissional através de sua postura

Decerto, o conceito da entrevista de emprego como uma forma de julgamento pode fazer com que o candidato adote uma postura de autossabotagem profissional, ficando aquém do seu potencial no mercado; o que é extremamente prejudicial para os seus objetivos de carreira em longo prazo.

Por isso, é necessário que o candidato conheça o seu próprio currículo de maneira analítica, verificando quais são as situações que podem ser levadas para a entrevista de emprego de modo orgânico.

Direcione seus pontos fortes e apresente soluções para seus pontos fracos

Dessa forma, é possível que o candidato fale sobre seus pontos fortes de maneira natural; ao passo que apresente as resoluções para os seus pontos negativos. Por exemplo, ao se colocar como uma pessoa tímida, o candidato pode enfatizar que deseja realizar um curso voltado para a sua comunicação. Dessa forma, o candidato estará demonstrando autoconhecimento profissional; o que é um valor para o mercado atual.

Fale sobre sua experiência profissional através de situações concretas

Leve situações concretas para a entrevista de emprego, destacando suas qualidades profissionais, falando sobre sua resiliência; bem como, proatividade; capacidade analítica; facilidade para gerir pessoas, equipes e projetos; condução de reuniões; implementação sistêmica; inovação; senso de urgência; criatividade; dentre outros aspectos que façam jus ao seu perfil profissional.

Adote uma postura assertiva e positiva

Equilibre a sua narrativa adotando uma postura positiva e orgânica. Sendo assim, é importante que tenha atenção plena no seu comportamento para que corrobore os seus valores profissionais.

Não mantenha seus braços cruzados; fale de maneira calma e tranquila; mantenha contato visual com o profissional que estiver conduzindo a entrevista de emprego; tenha cuidado para não interromper o profissional durante a elaboração da pergunta.

Avalie a viabilidade da contratação

Caso seja possível, não deixe objetos no seu colo, evite atrasos e procure ser assertivo nas suas respostas. Dessa forma, estará direcionando o seu perfil profissional organicamente e elevando as suas chances de receber uma avaliação justa e genuína.

Considere seus objetivos de carreira em longo prazo

Ao passo que também torna viável a sua própria avaliação sobre a vaga; já que a avaliação deve ser mútua para que a contratação seja parte de um fluxo positivo que contemple as objetividades envolvidas no processo seletivo.