A entrevista de emprego é uma oportunidade de direcionamento importante para o candidato. Sendo assim, leve para a entrevista de emprego situações que destaquem os seus pontos fortes e direcione de forma resolutiva os seus pontos fracos.

Entrevista de emprego: destaque suas qualidades e direcione seus defeitos

O nervosismo do candidato é compreensível durante a entrevista de emprego. Contudo, quando o candidato permite ser dominado pela ansiedade, ele pode adotar uma postura de autossabotagem, fazendo com que o profissional de recrutamento e seleção não consiga avaliá-lo de maneira genuína.

Analisar o seu próprio currículo de maneira estratégica pode ser uma forma resolutiva de direcionar a sua trajetória; já que poderá destacar organicamente os pontos atrativos do seu documento profissional.

Destaque a sua experiência profissional

Fale sobre situações vivenciadas de modo sucinto e objetivo. Destaque sua produtividade; facilidade para lidar com pessoas; comprometimento com metas; capacidade analítica; gestão de projetos; acompanhamento de processos; condução de reuniões; elaboração de treinamentos; controles internos, dentre outros pontos que sejam relevantes ao seu perfil profissional.

Apresente soluções para seus defeitos

Quando for questionado sobre seus pontos fracos, apresente soluções para cada apontamento negativo que fizer. Por exemplo, é possível que destaque que se conceitua como uma pessoa tímida, no entanto, é relevante que informe que deseja expandir a sua comunicação, realizando um curso de teatro.

Dessa forma, estará apresentando uma solução de forma natural para uma situação que pode ser negativa no mercado de trabalho. Da mesma maneira, é possível informar que precisa melhorar o seu conhecimento técnico em um determinado sistema dentro de sua área de atuação. Contudo, é necessário destacar que já está realizando cotações com instituições específicas para agregar esse conhecimento.

Adote uma postura assertiva e positiva durante a entrevista de emprego

O seu comportamento precisa amparar a sua narrativa. Por isso, é relevante que tenha atenção aos seus gestos e controle o seu tom de voz. Sendo assim, não cruze braços e pernas; não deixe bolsas no colo; fale de maneira tranquila; tenha cuidado para não interromper o entrevistador e mantenha contato visual com a gestão do processo seletivo.

Caso seja possível, chegue ao local da entrevista com um pouco de antecedência e trabalhe a sua respiração. Além disso, seja assertivo nas suas respostas e não interrompa os demais participantes, se for o caso. Dessa forma, o candidato estará se colocando positivamente e tornando genuína a avaliação feita pelo profissional de seleção; ao passo que também pode avaliar a viabilidade da contratação, já que essa avaliação deve ser feita por ambas as partes.