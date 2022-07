É importante para o candidato direcionar o seu comportamento durante a entrevista de emprego para que alcance seu potencial no mercado, considerando a volatilidade e a inconstância que impactam a gestão das empresas e, por conseguinte, o fluxo de recrutamento e seleção de forma ampla.

Entrevista de emprego: dicas objetivas e dinâmicas

O direcionamento assertivo do candidato pode ser um diferencial para sua carreira. Visto que é possível adotar uma postura positiva e evitar ficar aquém do seu potencial no mercado de trabalho atual.

Direcione a sua experiência profissional

O destaque de sua trajetória profissional pode ocorrer através do direcionamento assertivo do seu potencial profissional. Sendo assim, fale sobre seus empregos anteriores e destaque os resultados obtidos por você de forma direta ou indireta, através de planejamentos, implementações, acompanhamentos, gerenciamentos etc.

É relevante ao candidato que saiba equilibrar as informações de forma objetiva durante a entrevista de emprego, falando de forma assertiva e sucinta sobre seus defeitos.

Equilibre as informações

Sendo assim, ao apresentar uma situação negativa, apresente também uma solução. Por exemplo, o candidato pode destacar que deve melhorar o seu grau de conhecimento em um sistema utilizado dentro da sua área de atuação. Entretanto, deve informar que já está realizando cotações específicas com algumas instituições para agregar esse conhecimento.

Além disso, é possível destacar que possui dificuldades para falar em público, porém, já está em vias de realizar um curso voltado para a sua comunicação. Dessa forma, estará demonstrando autoconhecimento profissional de forma resolutiva.

Adote uma postura participativa

A sua postura deve corroborar a sua narrativa. Sendo assim, é relevante que destaque o seu comportamento através da atenção plena aos seus gestos e ao seu tom de voz. Não mantenha seus braços cruzados durante a entrevista de emprego, nem deixe bolsas ou mochilas no seu colo, em posição de defesa.

Além disso, é viável para o candidato que destaque de forma natural os pontos relevantes de sua trajetória, evitando interromper o profissional que conduz a entrevista de emprego.

Entrevista coletiva

Caso você participe de uma entrevista de emprego feita em grupo, seja assertivo e dinâmico no que tange a sua narrativa. Assim, evitando elevar o seu tom de voz para se destacar dos demais. Já que nem todo o destaque ocorrido em uma entrevista de emprego coletiva é positivo para o candidato.

Por isso, mantenha o foco na sua narrativa e direcione a sua postura sendo assertivo nas suas respostas durante a entrevista de emprego, independente da forma como ela ocorrer. Já que é possível que você participe de uma entrevista de emprego online, presencial ou coletiva.