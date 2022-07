A entrevista de emprego deve ser conceituada pelo candidato como uma maneira de direcionar a sua carreira profissional através dos pontos importantes do seu currículo.

Entrevista de emprego: direcione a sua carreira profissional

O nervosismo é inerente à situação de avaliação. Por isso, o profissional de recrutamento e seleção está apto para lidar com essa realidade. Entretanto, quando o candidato se permite dominar pela ansiedade, ele pode adotar uma postura de autossabotagem profissional, fazendo com que a avaliação feita durante a entrevista de emprego não seja correspondente ao seu perfil profissional.

O candidato deve se colocar positivamente durante a entrevista de emprego. Entretanto, o seu comportamento deve ser natural. Por isso, prestar atenção plena aos seus gestos e a construção de sua narrativa é um fator fundamental nesse processo.

Destaque a sua trajetória profissional

Você pode levar para a entrevista de emprego situações que reforcem o seu potencial profissional através do destaque dos seus pontos positivos. Por exemplo, fale sobre sua proatividade; gestão de pessoas; facilidade para lidar com fatores externos; acompanhamento de projetos; elaboração de treinamentos; senso de urgência; capacidade analítica; construção do relacionamento entre a marca e o seu público; acompanhamento de ações de marketing digital; dentre outros aspectos que sejam relacionados ao seu perfil profissional.

Equilibre as informações

O candidato deve saber falar sobre sua experiência profissional de forma orgânica. Por isso, também é relevante que saiba direcionar seus pontos negativos. Contudo, é aconselhável que apresente uma solução para cada apontamento negativo que fizer. Por exemplo, você pode se colocar como uma pessoa que possui dificuldades para falar em público. Entretanto, é importante destacar que deseja estudar teatro para expandir a sua comunicação.

Adote uma postura assertiva

A sua postura comportamental deve acompanhar a sua narrativa. Por isso, enquanto candidato, é importante que você tenha atenção aos seus gestos e ao seu tom de voz.

Não deixe seus braços cruzados durante a entrevista de emprego; mantenha contato visual com o profissional que estiver conduzindo o processo seletivo; controle no seu tom de voz para que você construa uma narrativa assertiva; não deixe objetos no seu colo; trabalhe a sua respiração; tente chegar com antecedência ao local marcado para a entrevista de emprego.

Faça adaptações

Conforme visto, são diversos aspectos que podem direcionar a postura do candidato durante a entrevista de emprego. Por isso, é importante que você faça adaptações dos pontos citados para que você se direcione de forma assertiva e genuína, direcionando assim a sua carreira profissional.