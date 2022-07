A entrevista de emprego é uma oportunidade importante para o candidato se colocar positivamente no mercado de trabalho, destacando o seu diferencial profissional, por isso, é importante analisar o seu próprio currículo e direcionar a sua trajetória.

Entrevista de emprego: direcione a sua narrativa de forma orgânica

O nervosismo é comum em uma situação de avaliação. Entretanto, quando ele domina o comportamento do candidato, ele tende a ficar aquém do seu potencial. Sendo assim, é relevante que o candidato destaque a sua trajetória profissional de modo orgânico, considerando a objetividade das informações e a organização da visualização do documento.

Direcione a sua narrativa de forma orgânica

Leve para a entrevista de emprego situações concretas que destaquem o seu potencial profissional através de situações que exemplifiquem suas qualidades. Por outro lado, é importante que contorne seus defeitos de modo resolutivo.

Por exemplo, é possível informar que possui dificuldades para falar em público. No entanto, é relevante que destaque que deseja estudar teatro. Dessa forma, poderá se colocar positivamente, apresentando uma solução imediata.

Destaque seus pontos fracos

No que tange aos seus pontos fortes, reforce-os através de situações concretas. Sendo assim, fale sobre sua proatividade; facilidade para lidar com metas; gestão de pessoas; capacidade analítica; implementação de projetos; construção da relação entre a marca e o cliente; inovação; criatividade; controle de agendas; condução de reuniões e treinamentos. entre outros aspectos que sejam relacionadas às suas atividades profissionais anteriores.

Adote uma postura positiva

A sua postura é multifatorial. Por isso, é importante que adote um comportamento participativo para que evite uma postura de autossabotagem profissional. Sendo assim, não cruze os braços e pernas; fale de maneira calma e tranquila; mantenha o seu tom de voz calmo. É importante que mantenha contato visual de forma orgânica com o profissional que conduz o processo de recrutamento e seleção.

Minimize a ansiedade e se destaque positivamente no mercado de trabalho

Além disso, evite atrasos e não deixe objetos no seu colo. Certamente, esses pontos são de grande valia para que alcance o seu objetivo de modo orgânico no mercado de trabalho atual.

Evite uma postura negativa durante o processo seletivo

Visto que estará evitando uma postura negativa de autossabotagem profissional que ocorre muitas vezes de forma inconsciente por conta do excesso de nervosismo. Portanto, a atenção aos seus gestos e comportamento pode te ajudar a se acalmar e se colocar positivamente, evitando ficar aquém do seu potencial profissional.