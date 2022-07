O posicionamento do candidato durante a entrevista de emprego pode ser o seu diferencial para alcançar seus objetivos no mercado de trabalho. Sendo assim, é relevante que o candidato direcione sua postura de maneira assertiva, tornando o processo seletivo orgânico e eficiente.

Entrevista de emprego: direcione sua trajetória de forma objetiva

A postura do candidato é composta por muitos fatores, por isso, o candidato deve se preparar analisando sua própria trajetória de maneira assertiva, destacando situações que possam exemplificar seus pontos fortes. Da mesma forma, é cabível ao candidato direcionar seus pontos fracos, equilibrando a sua narrativa.

Adote uma postura assertiva

O comportamento do candidato deve ser assertivo, corroborando seus valores profissionais. Ao prestar atenção plena ao seu próprio comportamento, a tendência é que consiga controlar gestos ansiosos. Sendo assim, não cruze braços e pernas, fale de maneira calma e tranquila e mantenha contato visual com o gestor do processo de recrutamento e seleção.

Direcione sua experiência profissional

Durante a construção de sua narrativa é importante que fale brevemente sobre a sua trajetória profissional, mencionando suas conquistas e considerando os resultados anteriores, ainda que tenha contribuído de forma indireta.

É possível que destaque também as suas principais habilidades e conquistas acadêmicas. Assim sendo, exemplifique situações falando sobre sua produtividade; facilidade para gerir pessoas; alcance de metas; gestão de processos; gerenciamento de projetos; senso de urgência, dentre outros aspectos que sejam pertinentes ao seu perfil profissional.

Apresente soluções para seus defeitos

Os seus pontos fracos devem ser direcionados de forma sucinta. Sendo assim, é possível que se coloque como uma pessoa tímida, contudo, é relevante que destaque que deseja estudar teatro ou realizar algum outro curso que melhore a sua comunicação.

É importante que o candidato conceitue a entrevista de emprego como uma etapa de aprofundamento dos pontos principais do seu currículo. Dessa forma, a avaliação feita pelo profissional de seleção se torna genuína e, por conseguinte, eficiente.

Tire suas dúvidas

Não menos importante, é relevante que o candidato faça uso efetivo do espaço cedido para que faça perguntas, não saindo da entrevista de emprego com dúvidas. Pergunte sobre os objetivos da marca, os valores da empresa, a possibilidade de crescimento profissional, benefícios, dentre outros fatores que sejam relevantes para a sua própria avaliação.

Analise os valores envolvidos

Visto que a avaliação sobre a viabilidade da vaga e a compatibilidade dos valores envolvidos deve ser feita por ambas as partes, de modo que a entrevista de emprego resulte em uma contratação mútua e contributiva.