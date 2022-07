A entrevista de emprego deve ser conceituada pelo candidato como uma oportunidade importante para o direcionamento de sua trajetória profissional, considerando a necessidade de se colocar positivamente e demonstrar seus valores e objetivos durante o processo seletivo.

Entrevista de emprego: direcione sua trajetória profissional de forma positiva e orgânica

O candidato deve levar para a entrevista de emprego situações concretas que destaquem seus pontos positivos, bem como é importante para o candidato que direcione seus pontos negativos.

Apresente soluções para seus apontamentos negativos

Por exemplo, ao se colocar como uma pessoa que possui dificuldades para falar em público, destaque que deseja estudar teatro. Dessa forma, estará demonstrando autorresponsabilidade e autoconhecimento profissional.

Exemplifique suas vivências anteriores e destaque seus resultados

No que tange aos seus pontos positivos, é relevante que direcione-os de maneira exemplificada. Sendo assim, fale sobre sua criatividade; senso de urgência; facilidade para gerir pessoas; acompanhamento de processos; implementação sistêmica; comprometimento com metas; facilidade para negociação; controles internos; acompanhamento de agendas; condução de reuniões, entre outros aspectos relacionados ao seu perfil profissional.

Direcione o seu comportamento de forma participativa

O seu comportamento precisa corroborar a sua narrativa. Sendo assim, direcione o seu posicionamento de forma positiva, evitando uma linguagem corporal não acessível. Não cruze os braços e pernas; fale de maneira calma e tranquila; mantenha controle sobre o seu tom de voz; mantenha contato visual com o profissional que estiver conduzindo o processo de recrutamento e seleção.

Trabalhe a sua respiração e tenha assertividade nas suas respostas

Seja assertivo nas suas respostas e evite se atrasar. Além disso, trabalhar a sua respiração ao chegar com alguns minutos de antecedência ao local da entrevista pode fazer diferença para que se coloque positivamente durante a entrevista de emprego.

Tire suas dúvidas de forma objetiva

Não menos importante é relevante que o candidato faça uso do espaço cedido no final do processo seletivo e questione pontos relevantes sobre a vaga, considerando as atividades exercidas, os benefícios, as possibilidades de crescimento, entre outros aspectos que sejam importantes para o seu direcionamento profissional.

Avalie os valores envolvidos no processo seletivo

Ao se colocar positivamente, o candidato torna a avaliação feita pelo profissional de recrutamento e seleção genuína e assertiva, bem como também pode avaliar a viabilidade da contratação, considerando que a avaliação deve ser feita por ambas as partes, de modo que a contratação se torne um processo positivo e uma troca justa para todos os envolvidos.