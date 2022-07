A entrevista de emprego é uma oportunidade para o candidato se colocar positivamente, alcançando o seu objetivo dentro do mercado de trabalho atual.

Entrevista de emprego: evite a autossabotagem profissional

O candidato deve se preparar para a entrevista de emprego de modo que possa se colocar no processo seletivo de forma assertiva, evitando uma postura de autossabotagem profissional. Para isso, é necessário direcionar o seu comportamento e a sua trajetória profissional de forma positiva através da análise do seu próprio currículo.

Destaque a sua experiência profissional

Sendo assim, na condição de candidato, é importante levar para a entrevista de emprego situações concretas que destaquem o seu potencial profissional, considerando o seu senso de urgência; proatividade; facilidade para lidar com metas; gestão de pessoas; processos internos; controle de agendas; dentre outros aspectos que sejam importantes para o seu direcionamento profissional.

Adote uma postura participativa durante a entrevista de emprego

Além disso, o candidato deve direcionar o seu comportamento de forma positiva. Sendo assim, não cruze braços e pernas; não deixe a bolsa no seu colo; mantenha contato visual com a gestão do processo de recrutamento e seleção. Mantenha o controle sobre o seu tom de voz, não interrompa o entrevistador e tenha assertividade nas suas respostas.

Apresente soluções para seus pontos fracos

No que diz respeito aos seus pontos negativos, contorne-os positivamente, apresentando soluções para cada apontamento negativo que fizer. Por exemplo, é possível se colocar como uma pessoa que possui dificuldade para falar em público. Contudo, destaque que deseja estudar teatro.

Faça adaptações dos pontos citados e alcance seus objetivos profissionais em longo prazo

Dessa forma, estará demonstrando autoconhecimento e autorresponsabilidade profissional. Sendo assim, diversos fatores são considerados durante a entrevista de emprego.

Não saia do processo seletivo com dúvidas

É viável que o candidato faça perguntas no final da entrevista de emprego, questionando pontos importantes sobre as atividades da vaga, benefícios, plano de carreira, forma de atuação (home office, híbrido ou presencial), dentre outros aspectos relevantes para que possa analisar a viabilidade da contratação.

Faça adaptações dos pontos citados e se destaque de forma positiva

Uma vez que essa análise deve ser feita por todos os envolvidos, de modo que a contratação seja uma troca mútua e contributiva para todos os envolvidos. No entanto, adapte os pontos citados para que alcance o seu potencial profissional, evitando uma postura de autossabotagem que pode ser extremamente prejudicial para seus objetivos em longo prazo.