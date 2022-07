O candidato deve considerar a entrevista de emprego como uma oportunidade de direcionar a sua trajetória profissional, de modo que possa alcançar o seu objetivo dentro do mercado atual.

Entrevista de emprego: o direcionamento da carreira do candidato no mercado atual

A entrevista de emprego é uma maneira de explorar positivamente o seu currículo através dos pontos atrativos do seu documento pessoal. Por isso, é importante que leve para a entrevista de emprego situações concretas que destaquem o seu potencial profissional através de uma postura ativa e direcionada.

Adote uma postura positiva

É muito importante que o candidato adote uma postura assertiva para participar do processo seletivo. No entanto, quando a ansiedade domina o seu comportamento, ele pode ficar aquém do seu potencial profissional. Sendo assim, é necessário o direcionamento do seu comportamento e uma análise aprofundada sobre seus pontos fortes e seus pontos fracos.

Direcione o seu comportamento de forma positiva

Adote uma postura participativa de forma orgânica, tenha atenção aos seus gestos e ao seu tom de voz. Sendo assim, não cruze os braços e pernas; fale de maneira tranquila; seja assertivo em suas respostas; não deixe objetos no seu colo; evite atrasos e mantenha o contato visual com profissional de recrutamento e seleção.

Exemplifique suas qualidades e direcione seus defeitos

É importante para o candidato falar sobre situações positivas em seus empregos anteriores, exemplificando os seus pontos fortes. Por exemplo, fale sobre sua criatividade; gestão de pessoas; gestão de processos; facilidade para lidar com metas; comprometimento com a empresa; controles internos; dentre outros aspectos referentes ao seu perfil profissional.

Apresente soluções para seus apontamentos negativos

No que tange aos seus pontos fracos, você deve direcioná-los de forma resolutiva. Sendo assim, apresente uma solução para cada apontamento negativo que fizer. Por exemplo, é possível se colocar como uma pessoa que possui dificuldades para falar em público. No entanto, é importante que informe que deseja estudar teatro ou pretende realizar algum outro curso voltado para a sua comunicação.

Utilize o espaço para perguntas

De forma geral, no final de uma entrevista de emprego é cedido ao candidato um espaço para tirar suas dúvidas. É importante que faça uso de forma assertiva desse espaço, questionando sobre as atividades exercidas, plano de carreira, flexibilidade de horário etc.

Dessa maneira, estará se colocando positivamente de forma orgânica no processo. Assim sendo, estará direcionando o seu comportamento e evitando ficar aquém do seu potencial no mercado de trabalho atual.