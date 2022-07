A entrevista de emprego é uma situação de avaliação e deve ser analisada pelo candidato como uma maneira de direcionar a sua carreira.

Entrevista de emprego: o direcionamento do candidato é multifatorial

O direcionamento do candidato é multifatorial, ao passo que também é um processo particular. Por isso, é necessário que, enquanto candidato, você considere essas particularidades para que possa adotar uma postura positiva e construir uma narrativa consolidada.

É importante levar para a entrevista de emprego situações concretas que destaquem o seu diferencial competitivo profissional através de resultados obtidos em seus empregos anteriores.

Fale sobre os resultados de suas ações anteriores

Por exemplo, você pode falar sobre sua criatividade; gestão de pessoas; capacidade analítica; condução de projetos; elaboração de treinamentos; controles diversos; implementação sistêmica; relacionamento com o cliente; proatividade; entre outros aspectos que sejam relacionados ao seu perfil profissional.

Direcione seus pontos fracos de forma resolutiva

Os seus defeitos devem ser direcionados de forma resolutiva; já que esse é um contraponto relevante durante a entrevista de emprego. Sendo assim, ao se colocar uma pessoa tímida, por exemplo, você pode informar que deseja realizar um curso voltado para ampliar a sua comunicação. Dessa forma, é possível entender a necessidade de apresentar uma solução para cada problema.

Adote uma postura positiva e comprometida

A sua postura deve acompanhar a sua narrativa em tempo real. Por isso, é importante que, enquanto você constrói a sua narrativa, você se direcione assertivamente no que tange ao seu comportamento.

Tenha atenção plena ao seu comportamento durante o processo seletivo

É aconselhável ao candidato que não cruze os braços e pernas; fale de maneira calma e tranquila; direcione o seu comportamento; mantenha contato visual com a gestão do processo seletivo; não deixe bolsas ou mochilas no seu colo; tente chegar ao local marcado com um pouco de antecedência; trabalhe sua respiração; tenha cuidado para não gesticular de forma excessiva durante a sua apresentação.

Não fique aquém do seu potencial profissional no mercado atual

Não menos importante, é viável ao candidato que tenha cuidado para não interromper o entrevistador ou outros participantes, se for o caso. Visto que muitos processos ocorrem de forma coletiva.

O mais relevante dentro do processo seletivo é que o candidato evite adotar uma postura de autossabotagem profissional para que não fique aquém do seu diferencial competitivo no mercado de trabalho, considerando a necessidade das empresas por profissionais cada vez mais comprometidos e resilientes.