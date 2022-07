A entrevista de emprego deve ser considerada pelo candidato como uma oportunidade de direcionamento de seu posicionamento profissional.

Entrevista de emprego: o direcionamento do processo seletivo por parte do candidato

Por isso, é relevante para o candidato conhecer o seu próprio currículo de maneira aprofundada, viabilizando um fluxo positivo para a elaboração de sua narrativa. Obviamente, o candidato conhece as informações inseridas no seu currículo. No entanto, é importante destacá-las organicamente durante a entrevista de emprego.

Analise os pontos atrativos do seu currículo profissional

Por isso, é aconselhável que analise quais são os pontos destacáveis do seu currículo para que possa exemplificar situações vivenciadas por você em seus empregos anteriores, reforçando pontos positivos e direcionando pontos negativos.

Destaque sua trajetória profissional

Por exemplo, é possível que fale sobre sua criatividade; facilidade para lidar com metas; fluxos internos; elaboração de projetos; capacidade analítica; dentre outros apontamentos relevantes para o seu perfil profissional.

Direcione seus pontos negativos

Referente aos seus pontos negativos, deve ter clareza sobre possíveis soluções. Por exemplo, você pode se colocar como uma pessoa que possui dificuldade para falar em público.

Por outro lado, deve equilibrar essa informação, destacando que deseja estudar teatro ou realizar algum outro curso voltado para a melhoria de sua oratória. Dessa forma, estará demonstrando autoconhecimento profissional, o que é muito importante para a avaliação feita pelo profissional de recrutamento e seleção.

Direcione a sua postura de forma assertiva e dinâmica

Além disso, a sua postura deve ser positiva e participativa. Por isso, não mantenha os braços cruzados; tenha controle sobre o seu tom de voz; mantenha contato visual com o profissional que conduz o processo seletivo; tenha cuidado para não interromper os demais participantes ou ou o próprio entrevistador; não deixe a bolsa no seu colo em posição de defesa.

Caso seja possível, chegue mais cedo ao local da entrevista e trabalhe a sua respiração. Visto que esse detalhe pode ser fundamental para direcionar a sua postura comportamental.

Avalie a viabilidade da contratação

Dessa forma, tornará a avaliação profissional, genuína e direcionará o seu comportamento, facilitando a sua própria avaliação sobre a viabilidade da contratação. Pois, ao não se deixar dominar pela ansiedade, é possível avaliar com calma a compatibilidade entre os valores envolvidos, alcançando o seu objetivo profissional em longo prazo.

Não saia do processo seletivo com dúvidas

Faça uso do espaço para perguntas e tire todas as suas dúvidas sobre a vaga, benefícios, horários, plano de carreira etc.