Escola de comunidade quilombola de Penedo recebe doação de livros

Projeto criado por cooperativa de crédito reforça e incentiva o hábito da leitura

Secom PMP

Alunos e alunas da Escola Municipal Santo Antônio contam com mais opções de leitura a partir desta segunda-feira, 18.

A unidade de ensino da Prefeitura de Penedo recebeu hoje centenas de livros doados por associados da cooperativa de crédito Sicred.

A entrega dos títulos na escola localizada na comunidade remanescente quilombola Tabuleiro dos Negros, situada na zona rural de Penedo, reforça as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Em toda a rede pública municipal, crianças e adolescentes são estimulados a conhecer o universo da literatura infanto-juvenil, desde os primeiros contatos com os livros.

“Aqui nós fazemos um trabalho que começa no maternal e vai até o 5º ano”, afirma a professora Ivaneide Matias, diretora da Escola Santo Antônio, unidade com 184 estudantes matriculados em 2022.

“A partir do 1º ano, a gente libera livro para as crianças lerem em casa e também para ex-alunos que passaram para o 6º ano e estão em outras escolas”, acrescenta Ivaneide Matias sobre a ação contínua e que também ensina sobre o zelo com os livros.

Agora, a escola que atende meninos e meninas do povoado Sapé – comunidade vizinha do Tabuleiro dos Negros, também quilombola e situada no município de Igreja Nova – está com acervo ampliado graças ao projeto Meu Livro, Meu Mundo.

A iniciativa da cooperativa de crédito que tem agência instalada em Penedo também atendeu escolas de outros cinco municípios, projeto fundamentado na inclusão social e na diversidade.

Texto e fotos Fernando Vinícius