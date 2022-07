Eskala abre NOVAS vagas de emprego pelo país

As Lojas Eskala divulgaram recentemente algumas oportunidades de trabalho pelo Brasil. Há vagas para São Paulo, Belo Horizonte, Guarulhos, Santa Luzia e Goiânia. Leia a seguir quais são os cargos disponíveis e descubra como enviar o seu currículo.

Eskala tem oportunidades de trabalho pelo Brasil

A maioria das vagas são efetivas e além do salário adequado para o cargo, a empresa ainda oferece alguns benefícios, como, por exemplo, Day Off, assistência médica, vale transporte, desconto nos produtos da loja, assistência odontológica, restaurante no local, vale mercadoria e cesta básica.

Confira abaixo quais são as oportunidades divulgadas para saber se alguma é adequado ao seu perfil:

Analista De Planejamento Financeiro;

Analista De Marketing;

Auxiliar De Loja – Promotor De Cartão;

Auxiliar De Loja – Fiscal De Loja;

Locutor De Loja;

Analista Contábil – Licença Maternidade;

Analista De Inteligência – CRM;

Auxiliar De Loja – Intermitente;

Auxiliar De Visual E Merchandising.

Como se candidatar

Não perca a chance de poder fazer parte da equipe da empresa Eskala, que está atuando há mais de 45 anos no país, sendo tradição e pioneira no varejo de moda e já contém 34 lojas em todo o Brasil.

Sendo assim, para se candidatar a um dos cargos que divulgamos é preciso acessar a página de inscrição que se encontra na plataforma Infojobs. Em seguida, encontre a vaga que te interessou, clique sobre ela e leia com cuidado os requisitos pedidos. Se o seu perfil for o que a empresa está buscando, então aperte em “Candidatar-se” e faça o seu cadastro.

