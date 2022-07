ESPM divulga resultado final do Vestibular 2022

A Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) divulgou nesta quinta-feira, dia 7 de julho, o resultado final do Vestibular 2022. Desse modo, os participantes já podem consultar a aprovação por meio do site da instituição.

De acordo com a ESPM, os aprovados poderão realizar as matrículas on-line ou de forma presencial. Para realizar o registro acadêmico, os estudantes deverão apresentar a lista de documentos exigidos pela instituição. Confira aqui as orientações.

Como foi a seleção?

O Vestibular 2022/2 da ESPM contou com duas etapas. Na 1ª etapa os candidatos precisaram criar um vídeo contando a sua história de vida. Essa etapa contou também com uma entrevista com um professor da instituição de forma on-line.

Já a 2ª etapa contou com a aplicação das provas de forma presencial. A ESPM aplicou as provas do Vestibular 2022 no último domingo, dia 3 de julho, no período das 10h às 15h.

Conforme o edital, a prova foi composta por 80 questões objetivas de múltipla escolha sobre as seguintes áreas: Língua Portuguesa, Matemática, Inglês e Humanidades e Cultura Geral Contemporânea. Além disso, os candidatos responderam também a uma prova discursiva de redação.

Vagas e resultado

De acordo com a ESPM, as vagas ofertadas são para as unidades do Rio de Janeiro (270 vagas), de São Paulo (580 vagas) e de Porto Alegre (360 vagas).

Conforme os editais, há vagas para os seguintes cursos da Escola: Administração, Ciências Sociais, Cinema e Audiovisual, Publicidade e Propaganda, Design, Jornalismo, Relações Internacionais, Sistemas de Informação.

Veja mais informações sobre a seleção no site da ESPM.

