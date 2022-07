Estapar abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A Estapar, empresa especializada em mobilidade humana, abre vagas inéditas para trabalhadores de todo o Brasil em cargos e funções distintas. Adiante, estão listados os detalhes acerca dos cargos oferecidos, benefícios, locais de atuação e mais.

Estapar abre vagas de emprego pelo país

As funções com vagas disponíveis na Estapar são voltadas aos trabalhadores com expertise em Recursos Humanos, Engenharia, Transporte, Contabilidade e mais. Para concorrer a uma das oportunidades, os profissionais devem ter escolaridade mínima de ensino médio, técnico ou superior.

Além das remunerações em acordo com a média salarial do mercado, a empresa ainda oferece aos seus novos colaboradores benefícios diversos, como assistência médica e odontológica, vales transporte, refeição e alimentação, participação nos lucros, além de universidade corporativa.

Conforme informações disponíveis no site Infojobs, segue a lista com os cargos disponíveis para contratação, bem como o local de exercício:

Anali. De Treinamento (São Paulo / SP);

Opera. De Estacionamento (Rio de Janeiro / RJ);

Opera. De Estacionamento (São Paulo / SP);

Anali. De Implantação Jr. (São Paulo / SP);

Opera. De Estacionamento (Campinas / SP);

Opera. De Estacionamento (São Paulo / SP);

Jovem Aprendiz (São Paulo / SP);

Encarre. De Estacionamento (Balneário Camboriú / SC);

Líder Operacional (Mariporã / SP).

Veja também: Cartão de Todos abre 130 vagas de emprego no país

Como realizar a inscrição

Para os que desejam concorrer a uma das vagas da Estapar, acesse o link de participação e faça sua inscrição.

Acompanhe todas as informações do Notícias Concursos.